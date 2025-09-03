scorecardresearch
 

बिहार: लड़कियों को शादी का झांसा दे हरियाणा और राजस्थान ले जाकर बेचते थे, 4 तस्कर गिरफ्तार

बिहार के बगहा में पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर हरियाणा और राजस्थान ले जाकर बेचने वाले अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया. छापेमारी में दो महिला बिचौलियों समेत चार तस्कर गिरफ्तार हुए. आरोपी 15-20 हजार रुपये में लड़कियों को भेजते और वहां ऊंची रकम पर बेच देते थे.

15 से 20 हजार रुपये में भेजते थे. (Photo: Representational)
बिहार के बगहा में नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर हरियाणा और राजस्थान ले जाकर बेचने वाले अंतरराज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पटखौली पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने दो महिला बिचौलियों समेत चार तस्करों को गिरफ्तार किया है.

रेलवे स्टेशन पर छापेमारी
एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि शक्ति फाउंडेशन की संचालिका लक्ष्मी खत्री से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मंगलवार दोपहर बगहा रेलवे स्टेशन के आसपास छापेमारी की. इस दौरान चार आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार आरोपियों में सुमित कुमार (राजस्थान के चकरी दादरी से), सोनवीर (हरियाणा से), शोभा देवी और शबनम खातून (बगहा के योगापट्टी थाना क्षेत्र से) शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि महिला बिचौलिया शोभा देवी और शबनम खातून नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर 15 से 20 हजार रुपये में हरियाणा और राजस्थान भेज देती थीं.

मोटी रकम पर होती थी बिक्री
वहां आरोपी सुमित और सोनवीर इन लड़कियों को मोटी रकम लेकर बेच देते थे. यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और बगहा रेलवे स्टेशन के आसपास इसका नेटवर्क फैला हुआ था.

संगठन ने जताई राहत
शक्ति फाउंडेशन की संचालिका लक्ष्मी खत्री ने बताया कि इस गिरोह की वजह से कई परिवार संकट में थे. पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है.

आगे की जांच जारी
फिलहाल चारों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य तस्करों की पहचान की जा रही है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

