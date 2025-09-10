scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: बगहा में सीओ पर हमला, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने पीटा

बगहा जिले में अंचलाधिकारी (सीओ) से मारपीट करने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि सीओ जब गांव में अतिक्रमण हटवाने के लिए गए थे, तभी ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया. जिससे सीओ घायल हो गए.

Advertisement
X
बगहा में ग्रामीणों ने सीओ पर बोला हमला. (Photo: Screengrab)
बगहा में ग्रामीणों ने सीओ पर बोला हमला. (Photo: Screengrab)

बिहार के बगहा जिले में मंगलवार को नरवल बरवल गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब जमीन विवाद की जांच और अतिक्रमण हटाने पहुंचे अंचलाधिकारी (सीओ) रवि प्रकाश चौधरी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. अचानक हुई धक्का-मुक्की में सीओ घायल हो गए. घटना से प्रशासनिक महकमे में सनसनी फैल गई.

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने किया हमला

जानकारी के अनुसार सीओ अपनी टीम के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे थे. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया और भीड़ ने सीओ पर धक्का-मुक्की करते हुए हमला बोल दिया. हाथापाई में सीओ की आंख और हाथ में चोट लग गई.

सम्बंधित ख़बरें

परेशान लेखपाल सुभाष मीणा ने जहर खाकर जान दे दी (Photo: ITG)
आरोप लगाया, निलंबन हुआ तो मांगे पांच लाख... लेखपाल ने दी जान, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश   
वीडियो वायरल.
किसान से रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो वायरल, DM ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश 
CM योगी ने पीसीएस अधिकारियों से मांगा संपत्ति का ब्यौरा
UP में जल्द भरे जाएंगे लेखपाल के 7994 पद, CM योगी का आदेश 
दो लाख की रिश्वत लेते सीओ- डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार 
CO and data entry operator arrested while taking bribe
बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई, डंडारी सीओ और डाटा ऑपरेटर 2 लाख घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार 

यह भी पढ़ें: बगहा: पूर्व मुखिया ने पत्नी की हत्याकर खुद भी किया सुसाइड, आर्थिक तंगी और कैंसर बने वजह

सूचना मिलते ही पटखौली थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. साथ ही पुलिस ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है. पुलिस टीम का कहना है कि हमला अचानक भड़के आक्रोश का नतीजा था या इसके पीछे कोई साज़िश थी? इसका पता लगाया जा रहा है. 

Advertisement

सीओ को आंख और हाथ में आई है चोट

घायल सीओ को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों ने किया. डॉक्टर के मुताबिक आंख में ब्लीडिंग और हाथ में चोट पाई गई है. हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है.

वहीं, इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और अधिकारी पर हमला करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. गांव में घटना को लेकर चर्चाओं का बाज़ार गर्म है, जबकि पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement