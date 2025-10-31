बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी, सड़क किनारे मिली पिता-पुत्र की लाश

बिहार के आरा में शुक्रवार की सुबह उस वक्त दहशत फैल गई जब बेलघाट गांव के समीप सड़क किनारे पिता-पुत्र के शव बरामद किए गए. मृतकों की पहचान प्रमोद महतो और उनके बेटे प्रियांशु महतो के रूप में हुई है. दोनों उदवंतनगर थाना क्षेत्र के कसाप गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो वर्तमान में पियनिया गांव में घर बनाकर रह रहे थे.

आरा में डबल मर्डर से सनसनी

जानकारी के मुताबिक, मृतक प्रमोद महतो मिठाई की दुकान चलाते थे. गुरुवार शाम वह अपने बेटे प्रियांशु के साथ सगाई समारोह के लिए बाजार करने निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे. शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने बेलघाट गांव के पास दोनों के शव सड़क किनारे पड़े देखे, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में दोनों की गोली मारकर हत्या की पुष्टि हुई है. पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खाली कारतूस भी बरामद किए हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक प्रमोद महतो स्थानीय स्तर पर एक लोकप्रिय व्यक्ति माने जाते थे और उनका बेटा प्रियांशु दुकान में पिता का हाथ बंटाता था. हत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

Advertisement

ग्रामीणों का कहना है कि प्रमोद महतो की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, आरा एसपी ने बताया कि विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----