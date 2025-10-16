scorecardresearch
 

पवन सिंह-ज्योति कंट्रोवर्सी पर बोलीं आम्रपाली दुबे, पॉलिटिकल डेब्यू का भी दिया हिंट

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह और ज्योति सिंह विवाद पर कहा कि जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देता, किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि अगर बिहार में विकास होगा तो पलायन अपने आप रुक जाएगा.

आम्रपाली दुबे ने झेला कास्टिंग काउच? (Photo: Instagram @aamrapali1101)
भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह विवाद पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक किसी को भी इस मामले पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए.

इसके साथ ही आम्रपाली ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ने पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं राजनीति में आगे आती हैं तो यह समाज के लिए एक सकारात्मक कदम है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह खुद राजनीति में तभी जाएंगी जब राज्य या जनता को उनकी जरूरत होगी.

विकास होगा तो पलायन रुक जाएगा

आम्रपाली ने बिहार के विकास और पलायन के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि बिहार में एनडीए या कोई भी ऐसी सरकार बने जो राज्य के विकास के लिए ईमानदारी से काम करे.

आम्रपाली ने नया गाना रिलीज किया

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर बिहार में विकास होगा तो पलायन अपने आप रुक जाएगा. बता दें, दिवाली के मौके पर आम्रपाली दुबे ने अपना नया गाना रिलीज किया है. इसमें वो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाती हुई दिखाई दे रही हैं. 

(रिपोर्ट- शुभम निराला)

