'क्या इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य है?... पूछने वालों के लिए सही जवाब है ये कार!' जानिए सचिन ने क्यों कही ये बड़ी बात

हैदराबाद में आयोजित ग्लोबल मोटरस्पोर्ट विश्व चैंपियनशिप फॉर्मूला ई (Hyderabad E-Prix) में क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन सहित साउथ इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री के मशहूर अभिनेता राम चरण से लेकर श्रुति हसन और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और किशन रेड्डी जैसी हस्तियों ने शिरकत की. इस आयोजन के दौरान जहां इन सेलिब्रिटीज ने इस चैंपियनशिप का लुत्फ उठाया वहीं सचिन तेंदुलकर ने महिंद्रा की स्वामित्व वाली इटैलियन कंपनी Pininfarina के इलेक्ट्रिक हाइपरकार में सवारी भी की.

दरअसल, हैदराबाद ई-प्री में Pininfarina द्वारा तैयार की गई इलेक्ट्रिक हाइपरकार Battista को शोकेस किया गया था. इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने इस जबरदस्त हाइपरकार में सवारी की और इसकी जमकर तारीफ की. क्रिकेट के दिग्गज ने ट्वीट किया और कहा कि, "पिनिनफेरिना बतिस्ता 'क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV's) भविष्य हैं?' के लिए एकदम सही जवाब है, यह बहुत तेज है, हमने समय को चुनौती दी और भविष्य में उतरे! आनंद महिंद्रा और उनकी टीम द्वारा एक शानदार उपलब्धि भारतीय कंपनियों को अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल देखकर खुशी हो रही है."

You just gave us a brilliant tagline for the #Battista Sachin. A car that ‘defies time & lands you in the future!’ Wah! That makes it a Master Blaster on wheels. And what a pleasure to have you with us today. 🙏🏽 @sachin_rt https://t.co/ZthdujQUg3