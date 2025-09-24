scorecardresearch
 

Volvo EX30: सिंगल चार्ज में 480 किमी रेंज, कैमरा... रडार और सेंसर्स के साथ लॉन्च हुई ये इलेक्ट्रिक कार

Volvo EX30 विदेशी बाजारों में दो बैटरी ऑप्शन में आती है. लेकिन भारतीय बाजार में इसे सिर्फ बड़े 69kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक एसयूवी 5 कैमरा, 5 रडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स से लैस है, जो किसी भी एक्सीडेंट के संभावानाओं को कम करने में मदद करते हैं.

Volvo EX30 भारतीय बाजार में वॉल्वो का तीसरा इलेक्ट्रिक मॉडल है. Photo: ITG
Volvo EX30 Price and Features: वोल्वो कार इंडिया ने अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवी 'Volvo EX30' को लॉन्च कर दिया है. यह ब्रांड की सबसे ज्यादा सस्टेनेबल और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार है. आकर्षक लुक और दमदार बैटरी पैक से लैस इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती कीमत 41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.

इस त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस कार को किफायती कीमत पर भी पेश कर रही है. यदि ग्राहक इसे 19 अक्टूबर, 2025 से पहले प्री-रिजर्व करते हैं तो उनके लिए इस कार की शुरुआती कीमत केवल 39.99 लाख रुपये होगी. यह स्पेशल प्री-रिजर्स प्राइस सीमित समय के लिए है. यह कार पांच रंगों में उपलब्ध होगी और इसकी डिलीवरी नवंबर, 2025 के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी.

यह वॉल्वो का तीसरा इलेक्ट्रिक मॉडल है, जिसे बेंगलुरु के होसकोटे स्थित कंपनी के प्लांट में असेंबल किया गया है. कंपनी इस कार के साथ स्टैंडर्ड ऑफर के तौर पर 11 किलोवाट का एक चार्जर भी दे रही है. EX30 में वोल्वो के सस्टेनेबल मोबिलिटी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन की पूरी झलक देखने को मिलती है.

Volvo EX30
Volvo EX30 में कंपनी ने 69kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया है. Photo: Volvocars.com

वॉल्वो कार इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति मल्होत्रा ने कहा, ‘स्पेशल बेनिफिट के साथ इस इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करते हुए हम काफी उत्साहित हैं. हमें भरोसा है कि यह मॉडल ऐसे इनोवेटर्स एवं अचीवर्स के नए सेगमेंट के बीच लक्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अपील को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा, जो पावर, डिजाइन और सस्टेनेबल लक्जरी कार की चाहत रखते हैं." तो आइये देखें कैसी है ये इलेक्ट्रिक एसयूवी. 

बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज

विदेशी बाजारों में ये कार दो बैटरी ऑप्शन में आती है. लेकिन भारतीय बाजार में इसे सिर्फ बड़े 69kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. WLTP सर्टिफिकेशन के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 480 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है.

यह बैटरी रियर एक्सल पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है, जो 272hp की पावर और 343Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि EX30 सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 180 किमी प्रतिघंटा है. कार में वन-पैडल ड्राइविंग मोड भी दिया गया है, जिससे ब्रेक रिजनरेशन के जरिए गाड़ी बिना ब्रेक पैडल दबाए पूरी तरह रुक जाती है.

Volvo XC30
Volvo EX30 सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. Photo: Volvocars.com

चार्जिंग और वारंटी

चार्जिंग और वारंटी की बात करें तो कंपनी 11kW वॉलबॉक्स चार्जर स्टैंडर्ड देती है, जो बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत चार्ज करने में करीब 7 घंटे का समय लेता है. इसके अलावा 8 साल/1.6 लाख किमी (जो भी पहले आए) की बैटरी वारंटी, 3 साल की गाड़ी की वारंटी, 3 साल का वोल्वो सर्विस पैकेज और 3 साल की रोडसाइड असिस्टेंस भी शामिल है. इतना ही नहीं, कंपनी 5 साल का डिजिटल सर्विस सब्सक्रिप्शन ‘कनेक्ट प्लस’ भी मुफ्त दे रही है.

कैमरा... रडार और सेंसर्स

स्कैंडिनेवियन डिजाइन और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने यूरो एनसीएपी सेफ्टी टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग पाई है. इसमें टक्कर से बचाव के लिए इंटरसेक्शन ऑटो ब्रेक, डोरिंग एक्सीडेंट से बचाने के लिए डोर ओपनिंग अलर्ट और एडवांस्ड सेफ स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए है, जिसमें 5 कैमरा, 5 रडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का प्रयोग किया गया है.

Volvo XC30 Interior
Volvo EX30 को यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Photo: Volvocars.com

कैसा है कार का केबिन?

इसके केबिन में 5 अलग-अलग एंबिएंट लाइटिंग थीम के अलावा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस के लिए 1040 वाट एम्प्लिफायर और 9 हाई-परफॉर्मेंस स्पीकर दिए गए हैं. इसके अलावा 12.3 इंच हाई-रिजॉल्यूशन सेंटर डिस्प्ले में गूगल बिल्ट-इन, 5जी कनेक्टिविटी और ओवर द एयर (OTA) अपडेट्स की सुविधा भी मिलती है. 

इसमें डिजिटल ‘की’ (Kwy) फंक्शनैलिटी की भी सुविधा दी गई है. एनएफसी का प्रयोग करते हुए सिर्फ एक कार्ड को टैप करके कार को अनलॉक किया जा सकता है. वॉल्वो कार एप पर डिजिटल ‘की’ प्लस की मदद से आपका फोन भी एक चाबी की तरह काम करता है. जिससे आसान और स्मार्ट एक्सपीरियंस मिलता है.

XC30 के आंकड़ो पर सरसरी नज़र

  • पावर: 272 एचपी
  • टॉर्क: 343 एनएम
  • बैटरी साइज: 69 किलोवाट ऑवर
  • बैटरी टाइप: लिथियम-आयन
  • ड्राइविंग रेंज: 480 किलोमीटर
  • एक्सलरेशन: 5.3 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा
  • टॉप स्पीड: 180 किमी/घंटा
  • बैटरी वारंटी: 8 साल/160,000 किलोमीटर

मिलते हैं ये ख़ास फीचर्स

Volvo EX30 में कंपनी ने कुछ ख़ास फीचर्स को शामिल किया है. इसमें फिक्स्ड पैनारोमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक 2-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयरबोर्न पार्टिकल मैटर सेंसर के साथ एयर क्वालिटी सिस्टम और पावर एडजस्टेबल लुंबार सपोर्ट के साथ पावर एडजस्टेबल ड्राइवर एवं पैसेंजर सीट दिए गए हैं. इसके अलावा 40/60 स्प्लिट के साथ फोल्डिंग बैकसीट आपको आरामदायक राइड प्रदान करने में मदद करते हैं.

Volvo XC30 Electric SUV
Volvo EX30 की डिलीवरी नवंबर, 2025 के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी. Photo: Volvocars.com

इसके अलावा कंपनी ने कार के स्टोरेज स्पेस का भी पूरा ख्याल रखा है. इसमें फ्रंट स्टोरेज (फ्रंक) के तौर पर 7 लीटर और रियर स्टोरेज (बूट स्पेस) में 318 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है. वन पेडल ड्राइव ऑप्शन, 5 एंबिएंट लाइटिंग थीम एवं साउंड, नॉर्डिको अपहोल्स्टरी, टेलर्ड स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील (चारकोल), स्मार्टफोन के लिए इंडक्टिव चार्जिंग, लार्ज डोर पॉकेट और रियर फोन स्टोरेज, स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जिंग इसे और बेहतर बनाते हैं.

सेफ्टी एवं सपोर्ट सिस्टम

  • सेफ स्पेस टेक्नोलॉजी और पोस्ट इम्पैक्ट ब्रेकिंग
  • पैदल यात्री और साइकिल चालक को पहचानकर ऑटो इमरजेंसी ब्रेक
  • ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, जिसमें साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम (SIPS) और इनर-साइड ड्राइवर सीट एयरबैग शामिल हैं.
  • लेन कीपिंग एड और ब्लिस (ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन सिस्टम)
  • एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल
  • पार्किंग पायलट असिस्टेंस और 360° कैमरा
  • ऑटोब्रेक के साथ रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
  • ऑनकमिंग लेन मिटिगेशन और ब्रेकिंग के जरिये ऑनकमिंग मिटिगेशन
  • इंटरसेक्शन ऑटोब्रेक
  • इंटीरियर एवं कम्फर्ट
