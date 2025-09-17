TVS EV Smartwatch: स्कूटर बोलेगा घड़ी से....‘भाई, चार्ज कर लो’! टीवीएस ने लॉन्च की स्मार्टवॉच, कीमत है इतनी

ज़रा सोचिए… रोज़मर्रा की भागदौड़ में आप घर से ऑफिस निकले. रास्ते में आपकी कलाई पर बंधी घड़ी ने झट से बता दिया, स्कूटर की बैटरी 80% है, इतने किलोमीटर आराम से चल जाएगा. चलते-चलते वॉच ने अलर्ट दिया... "भाई, पीछे वाला टायर थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, हवा भरवा लो." स्कूटर चार्ज पर लगाया तो कलाई पर ही टाइम-टू-फुल दिख गया. अब अलग से ऐप खोलने का झंझट नहीं, फोन जेब से निकालने की टेंशन नहीं.
यही कमाल है TVS iQube और Noise स्मार्टवॉच के इस नए जुगलबंदी का. यानी आपकी कलाई ही बन जाएगी स्कूटर का स्मार्ट कंट्रोल रूम. सुरक्षा भी, सुविधा भी और स्मार्टनेस भी. तो आइये जानें क्या है ये भारत का पहला ईवी और स्मार्टवॉच इंटिग्रेशन.
दरअसल, टीवीएस मोटर कंपनी और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड नॉइज़ ने देश का पहला ईवी-स्मार्टवॉच इंटीग्रेशन लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है. यह मेड-इन-इंडिया इनोवेशन टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक स्पेशल एडिशन नॉइज़ स्मार्टवॉच से जोड़ता है, जिससे राइडर्स को स्मार्ट, सुरक्षित और ज़्यादा कनेक्टेड राइड का मजा मिलेगा.
यह स्मार्टवॉच एक मोबिलिटी पार्टनर की तरह काम करता है. जिससे राइडर्स को बैटरी चार्ज लेवल से लेकर टायर प्रेशर तक, ज़रूरी राइड डेटा तक, स्कूटर से संबंधित हर तरह की जानकारी तुरंत मिलती है. तो आइये देखें ये स्मार्टवॉच किस तरह की सुविधाएं देता है.
व्हीकल स्टेटस मॉनिटरिंग: स्कूटर लॉक/अनलॉक, चार्जिंग स्टेटस या राइड पर है या नहीं, इसकी जानकारी तुरंत मिलेगी.
स्टेट ऑफ चार्ज (SoC): बैटरी प्रतिशत, चार्जिंग प्रोग्रेस और 20% से नीचे बैटरी अलर्ट.
डिस्टेंस टू एम्प्टी (DTE): अलग-अलग राइड मोड्स में अनुमानित रेंज, ताकि चार्जिंग और राइड की बेहतर प्लानिंग हो सके.
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग (TPMS): रियल-टाइम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वैल्यू और अलर्ट (चुनिंदा मॉडल्स पर).
चार्जिंग प्रोग्रेस: टाइम-टू-फुल और चार्जिंग पूरा होने पर नोटिफिकेशन.
टो/थेफ्ट अलर्ट: स्कूटर की मूवमेंट पर हैप्टिक और विजुअल प्रॉम्प्ट, साथ ही मोबाइल ऐप पर अलर्ट भी मिलेगा.
क्रैश/फॉल डिटेक्शन: एक्सीडेंट या स्कूटर के गिरने की स्थिति में इंस्टेंट ऑन-वॉच अलर्ट और ऐप पर नोटिफिकेशन.
जियोफेंस नोटिफिकेशन: स्कूटर के तय सीमा से बाहर जाने पर तुरंत अलर्ट मिलेगा.
लो/फुल चार्ज अलर्ट: बैटरी लेवल के हिसाब से प्लग इन या अनप्लग करने की सलाह मिलेगी.
सेफ्टी विजुअल: कलर कोडेड टाइल ग्रीन कलर ऑप्टिमल और रेड कलर अटेंशन के लिए. ताकि राइडिंग के दौरान ध्यान न भटके.
TVS iQube Noise स्मार्टवॉच फिलहाल कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है. कंपनी ने इस स्मार्टवॉच की कीमत 2,999 रुपये तय की है. जो 12 महीने के Noise गोल्ड सब्सक्रिप्शन के साथ आता है. ध्यान रहे ये इंट्रोडक्ट्री प्राइस है, यानी भविष्य में इसकी कीमत बढ़ सकती है.