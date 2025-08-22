scorecardresearch
 

Feedback

TVS King Kargo HD: टीवीएस ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर, कीमत 3.85 लाख

TVS King Kargo HD में कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं. इसको लेकर कंपनी का दावा है कि, ये देश का पहला टेलीमैटिक्स साल्यूशन वाला इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन है. जो फ्लीट मालिकों के लिए बेहद ही उपयोगी है. टीवीएस इस साल के अंत तक इसके CNG वेरिएंट को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है.

Advertisement
X
TVS King Kargo HD में कई सेग्मेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं. Photo: ITG
TVS King Kargo HD में कई सेग्मेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं. Photo: ITG

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए नई किंग कार्गो एचडी (King Kargo HD) इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया है. देश में बढ़ते अर्बन लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, नई टीवीएस किंग कार्गो एचडी की कीमत 3.85 लाख (एक्स-शोरूम) तय की गई है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार्गो की आधिकारिक बुकिंग भी शुरू कर दी है और इसकी डिलीवरी 21 अगस्त से शुरू की जाएगी. 

कैसी है नई King Kargo HD?

King Kargo HD के इलेक्ट्रिक मॉडल के अलावा टीवीएस इसके सीएनजी वेरिएंट को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसे इस साल के अंत तक बाजार में उतारा जा सकता है. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर कार्गो सेग्मेंट तेजी से बढ़ रहा है. कंपनी ने अपने इस वाहन को लास्ट-माइल डिलीवरी ऑपरेटर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है. इसमें सेफ्टी, कम्फर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

इसमें कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स शामिल हैं. इसमें रात में बेहतर विज़िबिलिटी के लिए एलईडी हेडलैंप और टेल लैंप दिए गए हैं. फुली रोलिंग विंडो के साथ एक बड़ा केबिन, बेहतर वेंटिलेशन, और एक डेडिकेटेड पावर गियर मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि ये भारत का पहला ब्लूटूथ-इनेबल्ड कार्गो थ्री-व्हीलर है इसमें TVS SmartXonnectÔ से लैस किया है, जिसमें 26 स्मार्ट फीचर्स हैं. इसमें कंपनी ने ट्विन-एक्सिस रियर-व्यू मिरर दिया है, जो भीड़भाड़ वाले शहर इलाकों में चालक के लिए काफी उपयोगी साबित होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Driverless Electric Bike Garuna
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का कमाल! कबाड़ से बनाई ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक बाइक, डिज़ाइन देख कहेंगे वाह...! 
Hero Glamour X 125 Launched
बाइक खुद बताएगी कब बदलें गियर... क्रूज कंट्रोल के साथ लॉन्च हुई फ्यूचरिस्टिक Glamour 
GST Reform impact on small cars price
8% तक सस्ती होंगी छोटी कारें... राजस्व में 6 अरब डॉलर की कमी! GST सुधार पर क्या कहती है ये रिपोर्ट 
TVS Jupiter 125 DT SXC Scooter
स्मार्ट फीचर्स... शानदार माइलेज! लॉन्च हुआ नया Jupiter स्कूटर, कीमत है इतनी 
2025 TVS Sport
स्पोर्टी लुक...15% ज्यादा माइलेज! लॉन्च हुआ 'स्प्लेंडर' का दुश्मन, कीमत बस इतनी 
Advertisement
TVS King Kargo HD EV
टीवीएस ने अभी इसके बैटरी रेंज का खुलासा नहीं किया है. Photo: ITG

King Kargo HD के स्पेसिफिकेशन पर सरसरी नज़र

  • 60 किमी/घंटा की टॉप स्पीड
  • लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ 6.6 फीट लोड डेक
  • 6 साल या 1.5 लाख किमी (जो भी पहले आए) की वारंटी
  • 500 मिमी वॉटर वेडिंग (पानी में चलने की क्षमता) कैपेसिटी 
  • 3 घंटे और 10 मिनट में चार्ज होगी बैटरी
  • 703 मिमी की लोडिंग हाइट
  • 235 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस
  • बेहतर मोबिलिटी के लिए 3,420 मिमी का सबसे कम टर्निंग रेडियस
  • 200 मिमी के ड्रम ब्रेक्स
  • टीवीएस कनेक्ट फ्लीट से लैस 

टीवीएस मोटर्स का कहना है कि, इसमें फ्लीट मालिकों के लिए भारत का पहला तिपहिया टेलीमैटिक्स साल्यूशन दिया गया है. यह सिस्टम वाहन मालिक को 31 अलग-अलग तरह के फीचर्स प्रदान करता है. जिसमें फ्लीट मैनेजमेंट के लिए रियल-टाइम ट्रैकिंग, रिमोट एसेट कंट्रोल, अलर्ट, रिपोर्टस और इंटेलिजेंट डैशबोर्ड जैसे फीचर्स शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने इसके बैटरी क्षमता और ड्राइविंग रेंज का खुलासा नहीं किया है. लेकिन कंपनी का दावा है कि ये बेहतर ड्राइविंग रेंज के साथ पेश किया गया है.

इस इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, टीवीएस मोटर कंपनी के बिज़नेस हेड (कमर्शियल मोबिलिटी) रजत गुप्ता ने कहा, "टीवीएस किंग कार्गो एचडी का लॉन्च कार्गो मोबिलिटी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जो हमारे 'री-इमेजिन 2030' विज़न के अनुरूप है. यह थ्री-व्हीलर स्मार्ट फीचर्स, हाई लोडिंग कैपेसिटी, कम्फर्ट, एर्गोनॉमिक्स और सेफ्टी का बेहतरीन नमूना है."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement