Tesla-VinFast बनाम इंडियन कार कंपनियां... वेरिएंट, फीचर और प्राइस में किसके पास क्या अलग?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार बढ़ रहा है. इंडियन प्लेयर्स के अलावा कई विदेशी कार निर्माता भी खुद को चार्ज करने भारतीय बाजार में उतर रहे हैं. हाल ही में एलन मस्क की टेस्ला ने इंडिया में एंट्री की और अपने पहले इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी भी शुरू कर दी. दूसरी ओर वियतनामी कंपनी विनफास्ट ने भी बाजार में अपनी दो इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च किया है. ऐसे में देसी और विदेशी कार निर्माताओं के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.
हर कार कंपनी के बीच रेंज, फीचर्स, सेफ्टी और तकनीक को लेकर होड़ मची हुई है. हर कोई दावा कर रहा है कि उनकी इलेक्ट्रिक कार सबसे बेहतर है. दिलचस्प ये है कि कार निर्माताओं के बीच ये दंगल उस सेग्मेंट में हो रहा है, जो कार बाजार का बामुश्किल 4% है. अभी भी EV को लेकर लोगों के जेहन में तमाम सवाल हैं. आइए जानते हैं हालिया लॉन्च टेस्ला-विनफास्ट औ इंडियन कार मेकर्स एक दूसरे की तुलना में क्या ऑफर कर रहे हैं.
सबसे पहले शुरुआत टेस्ला से करते हैं. टेस्ला ने भारत में अभी केवल अपनी एक इलेक्ट्रिक कार 'Model Y' को लॉन्च किया है. दो वेरिएंट (स्टैंडर्ड और लांग रेंज) में आने वाली इस कार की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. चूंकि टेस्ला भारत में अपनी इस कार को कम्पलीट बिल्ट यूनिट (CUB) यानी पूरी तरह से इंपोर्ट कर ला रही है, इसलिए इसकी कीमत काफी उंची है. टेस्ला काफी हद तक पॉज़िशनिंग ब्रांड-वैल्यू और टेक-लिडरशिप पर निर्भर है.
Tesla Model Y दो अलग-अलग बैटरी पैक (60 kWh और बड़े 75 kWh बैटरी पैक) के साथ आती है. 60 kWh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 500 किमी की ड्राइविंग रेंज (WLTP सर्टिफाइड) रेंज देती है. जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है. कंपनी का दावा है कि, इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट महज 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है. वहीं लांग रेंज वर्जन को यही दूरी तय करने में 5.6 सेकंड का समय लगता है. इस कार की बैटरी सुपरचार्जर से महज 15 मिनट में इतनी चार्ज हो जाएगी आपको तकरीबन 238 किमी से 267 किमी तक की ड्राइविंग रेंज मिलेगी.
|लंबाई
|4,790 मिमी
|चौड़ाई
|1,982 मिमी
|उंचाई
|1,624 मिमी
|व्हीलबेस
|2,890 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|167 मिमी
टेस्ला ने अपनी इस मिड-साइज एसयूवी में 15.4-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (फ्रंट), 8-इंच रियर स्क्रीन, पावर-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट्स और स्टीयरिंग कॉलम, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 19-इंच क्रॉसफ्लो व्हील्स, फिक्स्ड ग्लास रूफ और पावर रियर लिफ्टगेट जैसे फीचर्स दिए हैं. इसके साथ ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर भी मिलेगा.
विनफास्ट ने भारत में एंट्री के लिए 15 जुलाई का ही दिन चुना था, जिस दिन टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपना पहला शोरूम शुरू किया. बीते दिनों विनफास्ट ने भारत में अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी VF6 और VF7 को लॉन्च किया है. जिनकी कीमत क्रमश: 16.49 लाख रुपये और 20.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. विनफास्ट भारत में एक 'ईवी इकोसिस्टम' (वॉरंटी, फ्री-चार्जिंग/बंडल, सर्विस नेटवर्क और लोकल फैक्ट्री/प्लान) के साथ आ रही है. कंपनी की स्ट्रैटेजी तेज़ी से लो-टू-मिड-प्राइस EV ग्राहकों को लुभाने और सर्विस/चार्जिंग बारीकियों पर फोकस करने की है.
विनफास्ट ने अपनी सबसे सस्ती कार VF6 में 59.6kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया है. जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये कार को 468 किमी की ड्राइविंग रेंज देगा. ये बैटरी पैक 3.3kW और 7.2kW की क्षमता के एसी चार्जर को सपोर्ट करता है. विनफास्ट का दावा है कि DC फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी 25 मिनट में 0% से 70% तक चार्ज हो सकती है.
VF6 के अगले हिस्से में लगा फ्रंट मोटर 177 एचपी की पावर जेनरेट करता है, जो हायर वेरिएंट में 204 एचपी तक बढ़ जाता है. अर्थ, विंड और विंड इन्फिनिटी सहित कुल 3 वेरिएंट में आने वाली ये इलेक्ट्रिक कार 8.9 सेकंड में ही 0 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है.
|लंबाई
|4,241 मिमी
|चौड़ाई
|1,834 मिमी
|उंचाई
|1,580 मिमी
|व्हीलबेस
|2,730 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|190 मिमी
VF6 के केबिन को कंपनी ने सिंपल रखने की कोशिश की है. क्योंकि ज़्यादातर इन-कार फंक्शन्स एक बड़े 12.9-इंच फ्रीस्टैंडिंग इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन में ही इंटीग्रेटेड हैं. इसमें किसी भी तरह का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं दिया गया है. हालाँकि भारत में उपलब्ध VF6 में इसके लिए एक हेड-अप डिस्प्ले ज़रूर मिलता है.
VF6 की फ़ीचर लिस्ट काफ़ी दमदार है, इस SUV में पैनोरमिक ग्लास रूफ, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, केबिन एयर फ़िल्टर, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेगन लेदर अपहोल्स्ट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं.
सुरक्षा के लिहाज़ से, आपको बतौर स्टैंडर्ड 7 एयरबैग, लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ऑटो पार्क असिस्ट, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
भारतीय बाजार में VF 7 की कीमत 20.89 लाख रुपये से लेकर 25.49 लाख रुपये के बीच है. 19 इंच के व्हील पर दौड़ने वाली इस एसयूवी को कुल 5 वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसमें अर्थ, विंड, विंड इन्फिनिटी, स्काई और स्काई इन्फिनिटी शामिल हैं. इनमें फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ ही ऑल-व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है.
|लंबाई
|4,545 मिमी
|चौड़ाई
|1,890 मिमी
|ऊंचाई
|1,636 मिमी
|व्हीलबेस
|2,840 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|190 मिमी
VF7 के इंटीरियर में वीगन लेदर अपहोल्स्ट्री, 12.9 इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस फ़ोन चार्जर, बड़ा फ़िक्स्ड ग्लास रूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे की ओर वेंटिलेटेड सीटें और पीछे की ओर झुकने वाली सीटें जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. इस कार में भी फिजिकल बटन्स को कम से कम रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर काम ड्राइवर की तरफ़ दिए हुए बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम के ज़रिए होता है. इसमें भी ड्राइवर डिस्प्ले की जगह अब हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है.
विनफास्ट का कहना है कि, VF 7 भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर सकती है. हालांकि अभी इस कार का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है. वहीं सेफ्टी के तौर पर इसमें बतौर स्टैंडर्ड 7 एयरबैग, वेरिएंट के आधार पर, लेवल-2 ADAS सूट भी दिया जा रहा है. जिसमें कई अलग-अलग सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.
भारतीय कार निर्माताओं की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेग्मेंट में लीडर की भूमिका निभा रहे टाटा मोटर्स और महिंद्रा का मुकाबला इन विदेशी कंपनियों से है. जहां टाटा के पास सबसे बड़ा ईवी पोर्टफोलियो है वहीं महिंद्रा ने भी हाल के दिनों में ग्लोबल लेवल डिज़ाइन वाले कई मॉडलों को बाजार में उतारा है. इंडियन ब्रांड्स का फोकस एडवांस फीचर्स के साथ-साथ लोकल माइल्ड-कस्टमाइज़ेशन, रेंज और कीमत पर है. Tata और Mahindra अब कई मॉडलों में ADAS-लेवल-2, इंटरनेट-कनेक्टिविटी, मल्टी-स्क्रीन सेटअप और OTA अपडेट दे रहे हैं. तो आइये देखें ये कार कंपनियां क्या ऑफर कर रही हैं-
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में टिएगो ईवी, कर्व ईवी, पंच ईवी, नेक्सन ईवी और हाल ही में लॉन्च हुई हैरियर इलेक्ट्रिक जैसे कई मॉडल शामिल हैं. टाटा की कारों में Harrier EV सबसे ज्यादा पावरफुल और फीचर पैक्ड इलेक्ट्रिक कार है. जो बाजार में विनफास्ट और टेस्ला मुकाबले खड़ी हो सकती है. या फिर ये कहें कि, ग्राहक विदेशी ब्रांडों के मुकाबले टाटा की इस एसयूवी को चुन सकते हैं.
acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बनी हैरियर ईवी में डुअल-मोटर क्वाड-व्हील-ड्राइव (QWD) सिस्टम दिया गया है. इसकी कीमत 21.49 लाख रुपये से लेकर 30.23 लाख रुपये के बीच है. ये देश की पहली इलेक्ट्रिक कार है, जो ऑल-व्हील ड्राइवर फंक्शन के साथ पेश की गई थी. लैंड रोवर D8-बेस्ड OMEGA प्लेटफ़ॉर्म से लिए गए मोनोकोक चेसिस पर बेस्ड ये एसयूवी जगुआर लैंड रोवर के साथ साझेदारी में डेवलप की गई है.
टाटा मोटर्स का दावा है कि हैरियर इलेक्ट्रिक का बड़ा बैटरी पैक (75kWh) वेरिएंट सिंगल चार्ज में 627 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है. वहीं रियल वर्ल्ड में ये वेरिएंट 480 किमी से लेकर 505 किमी तक ड्राइविंग रेंज देगा. DC फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी केवल 15 मिनट में इतनी चार्ज हो जाएगी कि आप 250 किलोमीटर तक का सफर कर सकेंगे. ये इलेक्ट्रिक एसयूवी 6.3 सेकंड में 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. इस एसयूवी के निर्माण में 80% लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी कीमत को किफायती बनाने में पूरी मदद करता है.
Harrier EV के साथ टाटा मोटर्स ने यह दिखाने की कोशिश की है कि, फीचर्स के मामले में भारतीय कंपनियां कितनी एडवांस हो चली हैं. इसके केबिन में 36.9 सेमी का सैमसंग का Neo QLED इंफोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा 10.25 इंच के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. 22 बेहतरीन एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस इस एसयूवी में लेवल-2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है. इसके अलावा इसमें पहली बार 540-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम दिया जा रहा है. जो सड़क पर कार के चारों तरफ की पूरी डिटेल इमेज चालक तक पहुंचाता है. ये फीचर भारत में पहली बार किसी कार में मिलेगा.
महिंद्रा ने भी हाल ही में अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 और XEV 9e को घरेलू बाजार में पेश किया है. जिनकी कीमत क्रमश: 18.90 लाख रुपये और 21.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. महिंद्रा अपनी इन दोनों एसयूवी के साथ ग्लोबल मार्केट में भी पैर पसारने की कोशिश की है, जो इन कारों के डिज़ाइन में साफ तौर पर देखने को मिलता है. मॉर्डन डिज़ाइन लैंग्वेज पर तैयार कूपे स्टाइल लुक इस एसयूवी को सड़क पर बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है.
ये दोनों एसयूवी 59kWh और 79 kWh के बैटरी पैक के साथ आती हैं. जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि, ये बैटरी अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार 542 किमी से 656 किमी तक का ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है. इसकी बैटरी को 175kW के डीसी फास्ट चार्जर की मदद से महज 20 मिनट में ही 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. जहां बीई 6 में 455 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है, वहीं एक्सईवी 9 ई में 663 लीटर बूट स्पेस दिया गया है.
|डायमेंशन
|BE 6
|XEV 9e
|लंबाई
|4,371 मिमी
|4,790 मिमी
|चौड़ाई
|1,907 मिमी
|1,905 मिमी
|उंचाई
|1,627 मिमी
|1,690 मिमी
|व्हीलबेस
|2,775 मिमी
|2,775 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|207 मिमी
|207 मिमी
Mahindra BE 6 में इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेंमेंट के लिए 12.3 इंच का डुअल फ्लोटिंग स्क्रीन दिया गया है. जो 30 से ज्यादा प्री-इंस्टॉल किए गए ऐप के साथ MAIA नामक एक नए सॉफ़्टवेयर से ऑपरेट होता है. BE 6e में सेगमेंट-फर्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी दिया गया है. वहीं XEV 9e में 3 अलग-अलग स्क्रीन दिए गए हैं. जिसमें प्रत्येक स्क्रीन 12.3 इंच का है.
इसके अलावा XEV 9e में पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS सूट, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डैशबोर्ड पर तीन-स्क्रीन सेटअप, ट्वीक्ड सेंटर कंसोल, नया गियर लीवर और एक रोटरी डायल जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
जहां एक तरफ टेस्ला के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी उंची कीमत और सीमित लोगों तक पहुंच है. वहीं विनफास्ट को इसका लाभ मिलेगा. क्योंकि विनफास्ट अपनी कारों की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के प्लांट में कर रही है. हालांकि दोनों कंपनियों के लिए कुछ चुनौतियां हैं, जो भारतीय कंपनियों के लिए एक एडवांटेज के तौर पर काम करेंगी. टेस्ला के पास अपना ग्लोबल ब्रैंड नेम है, लेकिन अब तक कंपनी ने के शोरूम केवल मुंबई और दिल्ली में ही हैं. जिन्हें भविष्य में बढ़ाने की योजना है.
दूसरी ओर विनफास्ट भारतीय ग्राहकों के लिए बिल्कुल नया नाम है. हालांकि कंपनी इस साल के अंत तक देश के 27 शहरों में 32 डीलरशिप शुरू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. लेकिन आम ग्राहकों के जेहन में अपना नाम और विश्वास बैठा पाना कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. दूसरी ओर कंपनी को कुछ किफायती मॉडलों पर भी फोकस बढ़ाना होगा.
वहीं टाटा और महिंद्रा जैसी देशी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि, स्थानीय ग्राहकों का इन ब्रांड्स पर दशकों का भरोसा है. इसके अलावा देश भर में फैला मजबूत डीलरशिप नेटवर्क, आफ्टर-सेल्स, सर्विस, लोकलाइज़ेशन और वारंटी प्रोग्राम इनकी मजबूती है. चूंकि ये कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में ज्यादातर लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले इन्हें कारों की कीमत भी कम रखने में मदद मिलेगी. हाल ही में महिंद्रा ने घोषणा की है कि, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रिक कारों BE 6 और XEV 9e के 22,000 यूनिट की बिक्री की है.