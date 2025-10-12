टेस्ला मॉडल Y भारत में लॉन्च, लॉन्ग रेंज वेरिएंट 661 किमी रेंज और FSD पैकेज के साथ उपलब्ध

टेस्ला अब भारत में अपनी फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) तकनीक को 6 लाख रुपये के एक ऐड-ऑन पैकेज के रूप में पेश कर रही है. इसमें कार खुद चलाने में मदद करेगी यानी ड्राइवर को बार-बार स्टीयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं होगी. कुछ फीचर के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी हो सकती है, लेकिन इस सिस्टम से ड्राइविंग और सुरक्षा दोनों बेहतर हो जाएंगे. इससे भारतीय खरीदारों को दुनिया की सबसे उन्नत ऑटोमेटिक ड्राइविंग तकनीक मिलेगी.

टेस्ला ने भारत में मिलने वाली मॉडल Y लॉन्ग रेंज RWD कार को अब बड़ी बैटरी के साथ अपग्रेड किया है. पहले इस कार की रेंज 622 किमी थी, जो अब बढ़कर 661 किमी हो गई है — यानी 39 किमी ज़्यादा. यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि अब इसमें 84.2kWh की नई बैटरी लगाई गई है, जो पहले की 78.1kWh बैटरी से बड़ी है. हालांकि, इसकी कीमत और बाकी फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, स्टैंडर्ड RWD मॉडल में अब भी 64 kWh बैटरी और लगभग 500 किमी रेंज ही मिलती है.

टेस्ला मॉडल Y भारत में लॉन्च, अब दो वेरिएंट के साथ

जुलाई 2025 में भारत में टेस्ला ने अपने पॉपुलर SUV मॉडल Y को लॉन्च कर दिया है. अब यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है – स्टैंडर्ड RWD और लॉन्ग रेंज RWD.

रेंज और बैटरी

लॉन्ग रेंज वेरिएंट अब 84.2kWh की नई बैटरी के साथ आता है और एक बार चार्ज करने पर WLTP के हिसाब से 661 किमी तक चल सकता है. इसके बावजूद इसकी रियर-एक्सल इलेक्ट्रिक मोटर वही है, जिससे यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.6 सेकंड में पकड़ लेती है. स्टैंडर्ड RWD वेरिएंट 64 kWh की बैटरी के साथ आता है और WLTP रेंज 500 किमी है। यह 0-100 किमी/घंटा की गति 5.9 सेकंड में पकड़ लेता है.

यहां जानें कीमत

कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.

स्टैंडर्ड RWD – ₹59.89 लाख (एक्स-शोरूम)

लॉन्ग रेंज RWD – ₹67.89 लाख (एक्स-शोरूम)

रेंज और परफॉर्मेंस:

लॉन्ग रेंज RWD: 84.2kWh बैटरी, WLTP रेंज 661 किमी, 0-100 किमी/घंटा 5.6 सेकंड

स्टैंडर्ड RWD: 64kWh बैटरी, WLTP रेंज 500 किमी, 0-100 किमी/घंटा 5.9 सेकंड

चार्जिंग

सुपर-फास्ट DC चार्जिंग

लॉन्ग रेंज: 15 मिनट में 267 किमी

स्टैंडर्ड: 15 मिनट में 238 किमी

अन्य फीचर्स:

सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव, टॉप स्पीड 201 किमी/घंटा

ऑप्शनल फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) पैकेज ₹6 लाख में

एडवांस्ड हैंड्स-फ़्री ड्राइविंग और सेफ्टी फीचर्स

यहां जानें टॉप स्पीड

दोनों वेरिएंट सिंगल-मोटर रियर-व्हील ड्राइव हैं और इनकी टॉप स्पीड 201 किमी/घंटा है. टेस्ला की सुपर-फास्ट DC चार्जिंग तकनीक के साथ लॉन्ग रेंज वेरिएंट सिर्फ 15 मिनट में 267 किमी और स्टैंडर्ड वेरिएंट 238 किमी का चार्ज ले सकता है. टेस्ला भारत में फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) पैकेज 6 लाख रुपये में उपलब्ध कर रही है. यह पैकेज हैंड्स-फ्री ड्राइविंग, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और दुनिया की सबसे एडवांस ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का अनुभव देता है.

