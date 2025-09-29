scorecardresearch
 

ग्राहकों के घर पहुंचने लगी Tesla, भारत में शुरू हुई Model Y इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी

Tesla Model Y की बुकिंग देश भर में कहीं से भी की जा सकती है. इसके लिए ग्राहकों को कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग करनी होगी. हालांकि कंपनी ने पहले ही ये स्पष्ट किया है कि, कारों की डिलीवरी के मामले में मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी.

Tesla Model Y को कंपनी ने दो बैटरी पैक के साथ पेश किया है. (Photo: X/@Tesla_India)
Tesla Model Y को कंपनी ने दो बैटरी पैक के साथ पेश किया है. (Photo: X/@Tesla_India)

दो महीने पहले जब एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla ने भारत में एंट्री की थी, तब भारतीय कार प्रेमियों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला था. और आज, उस उत्साह को वास्तविकता का रूप मिल गया है. Tesla ने आधिकारिक रूप से भारत में Model Y इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी शुरू कर दी है.  

15 जुलाई 2025 को कंपनी ने भारत में ऑफिशियल एंट्री की थी. इस दौरान कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपना पहला शोरूम शुरू किया. इसके बाद कंपनी ने दिल्ली में 11 अगस्त को अपना दूसरा शोरूम शुरू किया था. टेस्ला ने भारत में शोरूम के शुरूआत के साथ ही अपनी मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार को भी लॉन्च किया था. 

कैसी है टेस्ला की कार

Tesla Model Y दो वेरिएंट में आती है. इसके स्टैंडर्ड रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 59.89 लाख रुपये और लांग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. ये कार कुल 7 अलग-अलग एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और 2 इंटीरियर ट्रिम्स के साथ उपलब्ध है. इस कार में 15.4-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (फ्रंट), 8-इंच रियर स्क्रीन, पावर-एडजेस्टेबल फ्रंट सीट्स और स्टीयरिंग कॉलम, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 19-इंच क्रॉसफ्लो व्हील्स, फिक्स्ड ग्लास रूफ और पावर रियर लिफ्टगेट जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं.

बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज

ये कार दो अलग-अलग बैटरी पैक (60 kWh और बड़े 75 kWh बैटरी पैक) के साथ आती है. इसके RWD वेरिएंट में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो लगभग 295 hp की पावर जेनरेट करता है. इसके अलावा 60 kWh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 500 किमी की ड्राइविंग रेंज (WLTP सर्टिफाइड) रेंज देती है. जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की ड्राइविंग रेंज देता है.

मुफ्त मिलेगा वॉल चार्जर

टेस्ला ने हर नए ग्राहक को अपने घर या ऑफिस में आसान चार्जिंग के लिए मुफ्त वॉल कनेक्टर देने की घोषणा की है. साथ ही, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और दिल्ली के एयरोसिटी स्थित शोरूम (एक्सपीरिएंस सेंटर) में  V4 Superchargers और Destination Chargers वाले चार्जिंग स्टेशन भी तैयार हैं. ये चार्जर 15 मिनट में को इतना चार्ज कर देते हैं कि, कार तकरीबन 267 किती तक की रेंज देने में सक्षम हो जाती है.

Tesla का कहना है कि उनका चार्जिंग इकोसिस्टम “प्लग इन, चार्ज एंड गो” के सिद्धांत पर काम करता है. जहां कार, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और Tesla ऐप एक साथ मिलकर यूजर को सहज अनुभव प्रदान करते हैं. कार में इन-बिल्ट मैप्स के जरिए चार्जर लोकेट किए जा सकते हैं, और बैटरी को रूट पर ही प्री-कंडीशन किया जाता है, जिससे चार्जिंग और तेज़ हो जाती है.

