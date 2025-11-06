विश्वविजेता बेटियों को Tata का गिफ्ट! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तोहफे में मिलेगी Sierra एसयूवी

Tata Sierra Gift Indian Women Cricket Team: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने एक अनोखा कदम उठाया है. कंपनी टीम की हर सदस्य को जल्द लॉन्च होने वाली नई Tata Sierra की एक-एक यूनिट भेंट करेगी. यह सिर्फ एक तोहफ़ा नहीं, बल्कि उनके अदम्य साहस, समर्पण और देश को गौरवान्वित करने की भावना के प्रति एक सच्चा सम्मान होगा.
बीते 2 नवंबर को हुए वूमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी थी. यह पहला मौका था जब भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता था. इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले से वो करिश्मा कर दिखाया था, जिसका इंतजार सालों से था. अब मौका है इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने का और इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने का.
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्र ने कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने असाधारण प्रदर्शन और शानदार जीत से पूरे देश को गर्व का एहसास कराया है. उनका सफर दृढ़ निश्चय और विश्वास की ताकत का प्रतीक है, जो हर भारतीय को प्रेरित करता है. टाटा मोटर्स के लिए यह गर्व की बात है कि हम इन लीजेंड्स को एक और लीजेंड – Tata Sierra – भेंट कर रहे हैं. यह दो दिग्गजों की साझी भावना और अनंत प्रेरणा का प्रतीक है.”
टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि, भारत को विश्वविजयी बनाने वाली महिला क्रिकेट टीम के हर सदस्य को एक-एक टाटा सिएरा एसयूवी भेंट की जाएगी. टाटा सिएरा को आगामी 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाना है. कंपनी टाटा सिएरा के फर्स्ट बैच को तोहफे में देगी और इसमें एसयूवी का टॉप मॉडल शामिल होगा.
भारत में 90 के दशक का ऑटोमोबाइल इतिहास जब लिखा जाएगा, तो Tata Sierra का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा. यह वही एसयूवी थी जिसने देश को पहली बार 'लाइफस्टाइल व्हीकल' की झलक दिखाई थी. अब तीन दशक बाद, टाटा मोटर्स इस दिग्गज ब्रांड को फिर से जीवंत करने रही है और टाटा सिएरा को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने की तैयारी है.
नई Sierra अपने डिज़ाइन में अतीत की झलक और मॉर्डन टेक्नोलॉजी का अद्भुत मिश्रण लेकर आएगी. इसमें स्कल्प्टेड बोनट, शार्प एंगल लाइन्स, और ब्लैक्ड-आउट ग्रिल पर उकेरा गया ‘SIERRA’ नेमप्लेट है. इसके साथ फ्रंट में कनेक्टेड LED लाइट बार, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और पिलर्स पर दिया गया कलर डिटेलिंग, पुराने Sierra के मशहूर 'रैप-अराउंड ग्लास' लुक को आधुनिक अंदाज़ में पेश करती है.
इंटीरियर की बात करें तो नई Sierra में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप होगा, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट यूनिट और को-पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. SUV में Level-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एडवांस्ड कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलेंगे.
टाटा की मल्टी-पावरट्रेन स्ट्रैटेजी के तहत, Sierra को पहले अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा. और अगले साल इसके ऑल-इलेक्ट्रिक वेरिएंट के रूप को भी बाजार में उतारा जाएगा. इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर टर्बो डीज़ल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आएंगे.
हालांकि लॉन्च से पहले Tata Sierra की कीमत के बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी. लेकिन इसकी कीमतें 13.50 लाख से 24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है. बाजार में इसका मुकाबला Mahindra Thar Roxx और MG Hector जैसी एसयूवी से होगा.