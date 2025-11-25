scorecardresearch
 

Feedback

Tata Sierra Launch: 22 साल बाद लीजेंड की वापसी, टाटा ने लॉन्च की मोस्ट अवेटेड 'सिएरा', कीमत है इतनी

Tata Sierra Launched: टाटा सिएरा को कंपनी ने 3 अलग-अलग इंजन के साथ 6 पावरट्रेन में लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि, ये एसयूवी न केवल मॉडर्न तकनीक से लैस है बल्कि इसमें स्पेस का भी बखूबी ख्याल रखा गया है. तो आइये देखें कैसी है नई टाटा सिएरा-

Advertisement
X
Tata Sierra को कंपनी ने एडवांस तकनीक और फीचर्स के साथ पेश किया है. Photo: Screengrab
Tata Sierra को कंपनी ने एडवांस तकनीक और फीचर्स के साथ पेश किया है. Photo: Screengrab

Tata Sierra Launch Price & Features: नब्बे के दशक में SUV का मतलब ताकत, स्टाइल और शोहरत था, और सिएरा ने हर हिंदुस्तानी को वही एहसास दिया था. साल बीत गए, तकनीक बदली, लेकिन दिल के किसी कोने में सिएरा की वो चौकोर खिड़कियाँ, दमदार बॉडी और स्ट्रेट स्टांस आज भी जिंदा है. किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा तैयार की गई पहली देसी एसयूवी 'टाटा सिएरा' ने आज एक बार फिर से वापसी की है. टाटा मोटर्स ने आज मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम Tata Sierra को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. 

कीमत और बुकिंग

आकर्षक लुक और दमदार इंजन से लैस इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये, (एक्स-शोरूम) तय की गई है. कंपनी ने इसे इंट्रोडक्ट्री प्राइस के साथ लॉन्च किया है, यानी भविष्य में इसकी कीमत में इजाफा होगा. कंपनी का कहना है कि, इसकी बुकिंग आगामी 16 दिसंबर से शुरू होंगी और एसयूवी की डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी. 

Tata Sierra
Tata Sierra को दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है. Photo: ITG

22 साल बाद लीजेंड की वापसी

टाटा सिएरा को कंपनी ने पहली बार 1991 में लॉन्च किया था. स्टाइलिश लुक, कर्व्ड ग्लॉस बॉडी, पावरफुल इंजन के साथ आने वाली सिएरा के लिए उस वक्त शायद भारत तैयार नहीं था. साल 2003 आते-आते इसे डिस्कंटीन्यू कर दिया गया. कहा जाता है कि, ये एसयूवी अपने समय से कहीं आगे थी. टाटा मोटर्स के सीईओ शैलेश चंद्रा ने भी आज लॉन्च इवेंट के दौरान कहा कि, "अब इंडिया टाटा सिएरा के लिए तैयार है. ये महज एक एसयूवी नहीं बल्कि एक लीजेंड की वापसी है, जो मॉडर्न तकनीक के साथ फिर से बाजार में एंट्री करने जा रहा है." तो आइये देखें कैसी है नई टाटा सिएरा- 

Advertisement

लुक और डिज़ाइन

नई Tata Sierra का स्टांस दमदार और ऊँचा है, जो इसे सड़क पर एक प्रीमियम और पावरफुल लुक देता है. फ्रंट में एलईडी डीआरएल पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है, जबकि ग्रिल को क्लोज्ड रखा गया है जिस पर टाटा का लोगो उभरकर दिखता है. हेडलाइट्स नीचे की ओर लगाए गए हैं और सिल्वर फिनिश वाले स्किड प्लेट के साथ फ्रंट प्रोफाइल को एक एडवेंचरस टच देते हैं.

Tata Sierra
Tata Sierra में लेवल-2 ADAS सिस्टम दिया गया है. Photo: Screengrab

एसयूवी के साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो सिएरा अपनी पुरानी पहचान कायम रखे हुए है. जैसा कि नब्बे के दशक में पेश किए गए मॉडल में देखने को मिलता था. बॉक्सी डिज़ाइन और पीछे की ओर मौजूद ग्लास पैनल पुराने सिएरा मॉडल की याद दिलाते हैं. नई अलॉय व्हील डिज़ाइन, फ्लश डोर हैंडल्स और मजबूत शोल्डर लाइन इसे और भी सॉलिड लुक देते हैं.

टाटा सिएरा का रियर प्रोफाइल यानी का पीछे का हिस्सा इसे एक प्रॉपर एसयूवी डिज़ाइन देता है. इसके पिछले हिस्से में 'एंड टू एंड' कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और ‘SIERRA’ बैजिंग दी गई है. जो एसयूवी को मॉडर्न और प्रीमियम अपील दे रही है. कंपनी का दावा है कि, इस एसयूवी में केबिन के साथ-साथ बूट में भी बेहतर स्पेस दिया गया है. ये एसयूवी 622 लीटर के लगेज स्पेस (डिग्गी) के साथ आती है.

Advertisement
Tata Sierra
Tata Sierra में कंपनी ने ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप दिया हैै. Photo: ITG

कैसा है एसयूवी का केबिन

इसका इंटीरियर किसी भी मौजूदा टाटा कार से अलग और ज़्यादा लग्ज़रीयस दिखता है. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के वाइस प्रेसिडेंड और चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, मोहन सावरकर ने बताया कि "नई सिएरा में केबिन स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है. ये एसयूवी कमांड सीटिंग पोजिशन के साथ आती है. जहां मिड-साइज एसयूवी में ग्राउंड से ड्राइवर का आई प्वाइंट 1305 मिमी उंचा होता है वहीं सिएरा में ये हाईट 1344 मिमी है."

सावरकर आगे बताते हैं कि, "सिएरा का सेकेंड-रो यानी दूसरी पंक्ति का स्पेस लग्ज़री एसयूवी मॉडलों से भी कहीं आगे है. इसमें बिना बूट स्पेस से कोई समझौता किए बिना आगे और पीछे की सीट के बीच में 316 मिमी का गैंगवे स्पेस दिया गया है. जिससे पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को पर्याप्त लेगरूम मिलता है."

टाटा सिएरा के केबिन में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है. जिसमें एक ड्राइवर डिस्प्ले, दूसरा इंफोटेनमेंट के लिए और तीसरी पैसेंजर स्क्रीन के रूप में दी गई है. लेयर्ड डैशबोर्ड पर ब्लैक ट्रिम और क्रोम फिनिश एसी वेंट्स इसे प्रीमियम फील देते हैं. ब्लैक-व्हाइट कलर थीम इसके प्रीमियम अपील को और भी बढ़ा देती है. वहीं, 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल अन्य टाटा मॉडलों से लिया गया है.

Advertisement
Tata Sierra
Tata Sierra की डिलीवरी अगले साल 15 जनवरी से शुरू होगी. Photo: ITG

इंजन और परफॉर्मेंस

टाटा सिएरा को कंपनी ने 3 इंजन के साथ 6 पावरट्रेन ऑप्शन में पेश किया है. जिसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन (TGDi) हाईपेरियन इंजन, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल रेवोट्रॉन इंजन, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल कायरोजेट इंजन दिया गया है. इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 160 पीएस की पावर और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 104 पीएस की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड कायरोजेट डीजल इंजन 118 पीएस की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है. 

इंजन ऑप्शन- 

इंजन फ्यूल क्षमता पावर (पीएस) टॉर्क (एनएम) 
हाईपेरियन पेट्रोल 1.5 लीटर  160   255
रेवोट्रॉन पेट्रोल   1.5 लीटर  104 145
कायरोजेट डीजल  1.5 लीटर 118 200

 

Tata Sierra
Tata Sierra में कंपनी ने 622 लीटर का बूट स्पेस दिया है. Photo: ITG

मिलते हैं ये फीचर्स

टाटा सिएरा का केबिन इसके एक्सटीरियर की तरह ही फीचर्स से भरपूर है और इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक लंबा सेट शामिल किया गया है. इसमें 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3 इंच का पैसेंजर स्क्रीन दिया गया है, जिसके साथ वायरलेस हेडफ़ोन भी मिलते हैं. 

Advertisement

सिएरा में वायरलेस एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट, हेड-अप डिस्प्ले, 12 स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड-माउंटेड साउंड बार शामिल है, जिसमें Dolby Atmos सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है. केबिन को प्रीमियम अहसास देने के लिए एंबियंट लाइट्स, ड्यूल-ज़ोन AC, वायरलेस फोन चार्जिंग, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स और ड्राइवर सीट के लिए पावर्ड एडजस्टमेंट दिया गया है. ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें दो ड्राइव मोड और तीन टेरेन मोड उपलब्ध कराए गए हैं.

जबरदस्त सेफ्टी

टाटा सिएरा में 6 एयरबैग, ISOFIX सीट एंकर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक को स्टैंडर्ड के रूप में शामिल किया है. इसमें 360-डिग्री कैमरा सेटअप, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ABS विद EBD, हिल-होल्ड और 22 फीचर्स वाले लेवल 2+ ADAS सूट जैसी आधुनिक और प्रीमियम सेफ्टी टेक्नोलॉजी भी दी गई है. भारत NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट किए गए सभी नौ टाटा मॉडलों की तरह, नई सिएरा से भी पूरी 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement