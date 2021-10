Tata Punch की बुकिंग 4 अक्टूबर से, लगेंगे सिर्फ इतने रुपये!

Tata Motors अपनी मिनी एसयूवी से पर्दा उठाने के लिए तैयार है. अगले हफ्ते 4 अक्टूबर को कंपनी इसे रिवील करेगी, तो इसी दिन से इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू होगी.

Tata Punch की बुकिंग

Tata Motors ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि Tata Punch की बुकिंग अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी. कंपनी अपनी इस मिनी-एसयूवी को दिवाली के पहले लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. ये कंपनी सबसे छोटी एसयूवी होगी.

Few days to go!

Are you ready to #PackAPunch?

Stay Tuned with us!#TataPUNCH #TataMotors pic.twitter.com/95YH85r2Jg