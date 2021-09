Tata Punch में होगा Nexon जैसा ये फीचर, 4 अक्टूबर को होगी लॉन्च

Tata Motors की मिनी-एसयूवी Tata Punch आने वाले मंडे यानी 4 अक्टूबर को लॉन्च होगी. लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने इसके फीचर्स को लेकर और डिटेल दी है.

Nexon जैसी इंफोटेनमेंट स्क्रीन

Tata Motors ने ट्विटर पर Tata Punch का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो से पता चलता है कि नई Tata Punch के इंटीरियर को खास बनाया गया है. वहीं ग्राहकों के एंटरटेनमेंट डोज का भी ख्याल रखा गया है. Tata Punch में कंपनी ने जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी है, वो बिल्कुल Nexon के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह लगती है. कंपनी ने अपनी Altroz में भी इसी तरह की Harman की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी है.

स्पोर्टी कलर कॉम्बिनेशन

कंपनी के वीडियो से एक और बात जो सामने आई है कि इसके AC Vents पर ब्लू कलर की आउटलाइन है. ये कार के लुक को काफी स्पोर्टी बनाती है. इस तरह की ब्लू आउटलाइन कंपनी ने अपनी Altroz में दी हुई है. Tata Punch का लुक काफी बोल्ड है और ये Harrier का छोटा वर्जन दिखती है.

Entertainment that #PacksAPunch, for one, for all!

I am Tata PUNCH#TataPUNCH #TataMotors pic.twitter.com/vptIUk0YFg