नवरात्रि-दिवाली में Tata का धमाका! त्योहारी सीजन में बेच दीं 1 लाख कारें

Tata Motors Diwali Sale: नवरात्रि और दिवाली के बीच टाटा मोटर्स ने देश भर में 1 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री की है. कंपनी की इस कुल बिक्री में टाटा नेक्सॉन ने अहम भूमिका निभाई है. बीते सितंबर में कंपनी ने नेक्सॉन के 22 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की थी.

Tata Nexon देश की बेस्ट सेलिंग कार बनी है. Photo: Cars.tatamotors.com
Tata Nexon देश की बेस्ट सेलिंग कार बनी है. Photo: Cars.tatamotors.com

इस बार नवरात्रि और दिवाली टाटा मोटर्स के लिए बेहद ख़ास रहा है. भारत की ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी ने नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के महज़ 30 दिनों में ऐसा कारनामा किया है, जो इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर बन गया है. कंपनी ने इस अवधि में 1 लाख से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी कर इतिहास रच दिया है. यह न सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए, बल्कि भारतीय कार बाज़ार के लिए भी एक बड़ा संकेत है कि ब्रांड पर लोगों का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्र ने बताया कि, "यह उपलब्धि पिछले साल की तुलना में 33 फीसदी की ग्रोथ को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि कंपनी के एसयूवी मॉडल्स ने इस उछाल में अहम भूमिका निभाई है." 

उन्होंने कहा कि, "नेक्सॉन, जो सितंबर 2025 में भारत की नंबर 1 सेलिंग कार रही, के अकेले 38,000 से अधिक यूनिट्स बेचे, जो 73 फीसदी की ग्रोथ को दिखाते हैं. वहीं, टाटा की सबसे सस्ती एसयूवी पंच ने 32,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ 29 फीसदी की बढ़त हासिल की है."

इलेक्ट्रिक कारों ने भी किया शानदार प्रदर्शन

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स ने अपनी लीडरशिप को और मजबूत किया है. इस फेस्टिव विंडो में कंपनी ने 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की शानदार बिक्री की है. जो 37 फीसदी की सालाना ग्रोथ का संकेत देते हैं. यह दिखाता है कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति ग्राहकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है.

शैलेश चंद्र के मुताबिक, "कंपनी का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस शानदार प्रदर्शन में योगदान दे रहा है. टाटा मोटर्स की यह सफलता सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि प्रोडक्ट लीडरशिप, मार्केट प्रासंगिकता और डिलीवरी एक्सीलेंस की जीत है.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मौजूदा वित्त वर्ष के बाकी महीनों के लिए एक सकारात्मक संकेत देती है. कंपनी आने वाले समय में नई लॉन्चिंग्स और ग्राहकों के लगातार बढ़ते उत्साह के साथ इस रफ्तार को और तेज करने के लिए तैयार है.

GST कट और फेस्टिव सीजन का कॉम्बो

टाटा मोटर्स ने बीते 22 सितंबर से नए जीएसटी छूट का लाभ अपने ग्राहकों तक सीधे पहुंचाने का ऐलान किया था. जिससे कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल सबसे सस्ती कार टिएगो से लेकर नेक्सन और सफारी तक, सभी कारों की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कटौती हो गई है.  जीएसटी छूट के अलावा कारों की खरीदारी पर 65,000 रुपये तक के एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं, जिससे कुल बचत का आंकड़ा 2 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. जीएसटी छूट और फेस्टिव ऑफर्स ने कंपनी के सेल्स को बढ़ान में अहम भूमिका निभाई है.

