scorecardresearch
 

Feedback

नए साल में टाटा गाड़ियां महंगी होने की तैयारी, बढ़ी लागत और कच्चे माल की कीमतों का असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा

टाटा मोटर्स ने बताया है कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत लगभग 1.5 फीसदी बढ़ गई है, इसलिए कंपनी जनवरी 2025 में अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा सकती है.

Advertisement
X
SUV मार्केट में टाटा का हिस्सा 25 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद (File Photo: ITG)
SUV मार्केट में टाटा का हिस्सा 25 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद (File Photo: ITG)

टाटा मोटर्स अगले साल की पहली तिमाही में, यानी जनवरी 2025 में, अपनी कारों की कीमत बढ़ा सकती है. कंपनी ने बताया है कि पिछले एक साल में कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे उनकी लागत में लगभग 1.5 फीसदी का इजाफा हुआ है. मगर अभी तक उन्होंने पूरी कीमत ग्राहकों से नहीं बढ़ाई है.

टाटा मोटर्स ने कहा है कि नई कार सिएरा की कीमतें फिलहाल स्थिर रहेंगी और इसकी डिलीवरी जनवरी से शुरू होगी. अगर कीमत बढ़ाने का मौका आया तो सबसे पहले जनवरी में कुछ हिस्सा बढ़ाया जाएगा, और बाकी खर्च कंपनी अपनी आंतरिक बचत से मैनेज करेगी.

सिएरा कार अब टाटा की सैनंद-2 फैक्ट्री में बन रही है, जो पहले फोर्ड इंडिया की थी. टाटा मोटर्स का एसयूवी मार्केट में करीब 16 से 17 फीसदी हिस्सा है, और सिएरा के पूरा होने के बाद यह हिस्सा बढ़कर 20 से 25 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है. 

सम्बंधित ख़बरें

पुराने वाहनों की Fitness Fees 10 गुना बढ़ी, जानें... 
Nifty futures on the NSE International Exchange traded 60.80 points, or 0.24per cent, down at 25,650, hinting at a positive start for the domestic market on Monday.
Tata की नई कंपनी की धमाकेदार एंट्री, डेब्यू करते ही तूफानी तेजी 
TATA CV की आज लिस्टिंग, निवेशकों के लिए बड़ा दिन, जान लें एक-एक डिटेल 
Vehicle Sales in October
भारतीयों ने जमकर खरीदी गाड़ियां! फेस्टिव सीजन में बिक गए 40.24 लाख वाहन 
Tata Sierra SUV Gift Indian Women Cricket World Cup Winner Team
विश्वविजेता बेटियों को Tata का गिफ्ट! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलेगी Sierra एसयूवी 

नवंबर महीने में डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना है, और पूरे साल की ग्रोथ लगभग 5 फीसदी के करीब हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Tata Sierra Launch: 22 साल बाद लीजेंड की वापसी, टाटा ने लॉन्च की मोस्ट अवेटेड 'सिएरा', कीमत है इतनी

Advertisement

इसके अलावा, टाटा मोटर्स आने वाले वित्तीय वर्ष में सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च करेगी, जिससे उनका इलेक्ट्रिक एसयूवी कलेक्शन बढ़ेगा.

कुल मिलाकर, टाटा मोटर्स बढ़ती लागत के कारण कुछ समय बाद अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने वाली है, लेकिन खासकर सिएरा की कीमत में फिलहाल ज्यादा बदलाव नहीं होगा. यह कदम कंपनी की बिक्री बढ़ाने और बाजार में हिस्सेदारी मजबूत करने के इरादे के साथ उठाया जा रहा है.

इनपुट: चेतन भूटानी

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement