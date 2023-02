जबरदस्त है कियारा और सिद्धार्थ का कार कलेक्शन! इन लग्ज़री गाड़ियों में सफर करते हैं ये सितारे

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा परिणय सूत्र में बंध चुके हैं, दोनों ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में में शादी की है. सिनेमा के रूपहले पर्दे पर अपने अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले कियारा-सिद्धार्थ को लग्ज़री कारों का भी खूब शौक है. आए दिन ये दोनों सितारें अपने शाही सवारी में सफर करते हुए स्पॉट किए जाते रहे हैं. तो आइये एक नज़र डालते हैं कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लग्ज़री कार कलेक्शन पर-

सिद्धार्थ मल्होत्रा का कलेक्शन:

Mercedes-Benz ML 350:

मीडिया रिर्पोट्स के अनुसार सिनेमा इंडस्ट्री में सफल होने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहली कार के तौर पर Mercedes-Benz ML 350 को खरीदा था. ब्लैक कलर की इस एसयूवी से पहले सिद्धार्थ के गैराज में फिएट लीनिया सेडान कार शामिल थी. मर्सिडीज बेंज की इस एसयूवी में कंपनी ने 3.0 लीटर की क्षमता का V6 डीजल इंजन इस्तेमाल किया है जो कि 258 bhp की पावर और 619 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके मौजूदा जेनरेशन मॉडल को GLE के नाम से जाना जाता है.

Range Rover Vogue SE:

सिद्धार्थ मल्होत्रा के कलेक्शन में लैंड रोवर रैंज रोवर वोग एसी एसयूवी शामिल है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.50 करोड़ रुपये है. ये पिछले जेनरेशन की एसयूवी है और कंपनी ने इसमें 3.0 लीटर की क्षमता का वी6 डीजल इंजन इस्तेमाल किया है. ये इंजन 335 bhp की पावर और 740 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. 8 गियरबॉक्स से लैस इस एसयूवी में 6 एयरबैग सहित कई एडवांस फीचर्स को शामिल किया गया है.

Audi Q5:

हाल ही में सिद्धार्थ ने जर्मनी की प्रमुख लग्ज़री कार निर्माता कंपनी ऑडी की क्यू5 एसयूवी खरीदी थी और इसकी एक तस्वीर को उन्होनें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया था. ब्लू कलर की इस SUV भारतीय बाजार में कीमत 61.51 लाख रुपये से लेकर 67.31 लाख रुपये के बीच है. ये एसयूवी दो वेरिएंट्स में आती है, जिसमें प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी शामिल है. कंपनी ने इसमें 2 लीटर की क्षमता का फोर सिलिडर टर्बो पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया है जो कि 249PS की पावर और 370Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. 7-स्पीड ट्रांसमिशन गियर से लैस इस एसयूवी में थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक, एम्बीएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं.

कियारा आडवाणी की सवारी:

Mercedes-Benz E-Class:

कियारा आडवाणी के गैराज में भी कई लग्ज़री कारें शामिल हैं, जिसमें से मर्सिडीज बेंज ई-क्लॉस प्रमुख है. ये अपने सेग्मेंट की बेहतरीन सेडान कारों में से एक है, और कई बार अलग-अलग मौकों पर कियारा को इस कार से सफर करते हुए देखा गया है. ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प के साथ आती है, इसके पेट्रोल वेरिएंट में कंपनी ने 2.0 लीटर की क्षमता का इंजन (E200) और डीजल वेरिएंट में भी 2 लीटर का (E220d) इंजन इस्तेमाल किया है. इस लग्ज़री सेडान कार में एलईडी लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, एयर सस्पेंशन, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, 12.3 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस चार्जिंग पैड, 360-डिग्री कैमरा के साथ पार्किंग पायलट, 7 एयरबैग ऑनबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, अटेंशन असिस्ट और एक्टिव ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके मौजूदा मॉडल की कीमत 72.50 लाख रुपये से लेकर 87.50 लाख रुपये के बीच है.

Audi A8L:

कियार के कार कलेक्शन में ऑडी ए8 एल भी शामिल है, जिसकी कीमत 1.34 करोड़ रुपये से लेकर 1.63 करोड़ रुपये के बीच है. इस कार में कंपनी ने 3.0 लीटर की क्षमता का V6 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया है. डॉर्क ब्लू कलर की कियारा की इस सेडान कार में डुअल 10.1-इंच डिस्प्ले, फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ के अलावा 8 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और पार्क असिस्ट प्लस जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Progress and creativity go hand in hand. We’re happy to welcome @advani_kiara to the Audi experience.#FutureIsAnAttitude #AudiA8L pic.twitter.com/CuGimQDJok