स्टेट बदलने पर नहीं कराना होगा गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन, नई ‘Bharat Series’ का फायदा होगा इन्हें

देश में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक नई भारत सीरीज (BH-Series) लॉन्च की है. ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन मार्क होगा. इससे गाड़ी मालिकों को कई फायदे होंगे.

बचेंगे बिना बात की माथापच्ची से



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि आज के समय में कामकाज की वजह से अक्सर लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है. ऐसे में नए राज्य में पहुंचने पर अपनी गाड़ी का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना काफी सिरदर्दी का काम है. अब उनको इसी झंझट से राहत मिल रही है.

मंत्रालय ने कहा कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई भारत सीरीज (BH-Series) उतारी गई है. स्टेट बदलने वाले लोगों को इस सीरीज की वजह से नए राज्य में पहुंच कर अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा.

MORTH has introduced a new registration mark for new vehicles – Bharat series (BH-series). A vehicle with BH mark will not require a new registration mark when the owner shifts from one State to another.