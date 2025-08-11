scorecardresearch
 

बोल्ड-ब्लैक लुक के साथ फैंटम बनी Grand Vitara! इस ख़ास कलर में पहली बार लॉन्च हुई मारुति की कार

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq: मारुति सुजुकी ने पहली बार अपने किसी मॉडल में एक्सक्लूसिव मैट ब्लैक कलर ऑप्शन दिया है. आज तक एसयूवी कारों में ये पेंट-स्कीम ख़ासा ट्रेंड में है. जो आपको टाटा और हुंडई की कारों में भी देखने को मिलता है.

Maruti ने पहली बार अपने किसी मॉडल में मैट ब्लैक कलर ऑप्शन दिया है. Photo: ITG
Maruti ने पहली बार अपने किसी मॉडल में मैट ब्लैक कलर ऑप्शन दिया है. Photo: ITG

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी समय के साथ अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को तेजी से अपग्रेड कर रहा है. अब कंपनी ने अपनी ग्रैंड विटारा के नए स्पेशल एडिशन 'फैंटम ब्लैक' (Phantom Blaq) को पेश किया है, जो विशेष रूप से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्फा+ वेरिएंट में उपलब्ध है. यह लिमिटेड एडिशन मॉडल मैट ब्लैक कलर में आ रहा है, जो अब तक मारुति सुजुकी ने अपने किसी भी कार में नहीं दिया है.

नेक्सा (Nexa) डीलरशिप के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन से पर्दा उठाया है. कंपनी का कहना है कि, 'ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक' एडिशन उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक प्रीमियम फीचर से लैस ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं.

कैसी है नई Vitara Phantom?

फैंटम ब्लैक एडिशन के एक्सटीरियर में स्पेशल मैट ब्लैक फ़िनिश के साथ डी-क्रोम्ड लुक दिया गया है. इसके अलावा ब्लैक-आउट फ्रंट ग्रिल और ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश वाले 17-इंच के अलॉय व्हील्स इस एसयूवी को और भी प्रीमियम फील देते हैं. एक्सटीरियर की ही तरह इसके केबिन को भी ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जैसा स्टैंडर्ड वर्जन में भी मिलता है.

इसमें फ़ॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री और शैंपेन गोल्ड एक्सेंट देखने को मिलता है. फीचर्स के तौर पर इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 9-इंच (22.86 सेमी) का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, हेड्स-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार फंक्शन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.

Maruti Grand Vitara
पिछले 32 महीनों में Grand Vitara के 3 लाख से ज्यादा यूनिट बेचे जा चुके हैं. Photo: Nexaexperience.com

पावर और परफॉर्मेंस: 

ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस ऑल-ब्लैक एसयूवी में 1.5-लीटर की क्षमता का, 3-सिलेंडर, एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन दिया गया है. जो 91 बीएचपी की पावर जेनरेट करता है. इस इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है जो 79 बीएचपी और 141 एनएम का  टॉर्क जेनरेट करता है.

मिलते हैं ये सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के तौर पर इस कार में 6 एयरबैग के साथ नेक्सा सेफ्टी शील्ड पैकेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी प्रोग्राम (ESP), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. हालांकि अभी कंपनी ने इस एसयूवी की कीमतों का ऐलान नहीं किया है. 

32 महीने में 3 लाख यूनिट सेल

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग एवं सेल्स के सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने कहा, "NEXA के एक दशक पूरे होने के अवसर पर, ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है. अपनी शुरुआत के बाद से, ग्रैंड विटारा को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसके चलते इस एसयूवी ने केवल 32 महीनों में 3 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया है.
 

