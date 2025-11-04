scorecardresearch
 

Maruti के शोरूम में हेलमेट की भरमार! कार से अपग्रेड हो रहे हैं दोपहिया चालक

Maruti October Sales: मारुति सुजुकी के पार्थो बनर्जी ने कहा कि, इस फेस्टिव सीजन के मौके पर उन्होंने नोटिस किया है कि, कंपनी के डीलरशिप पर हेलमेट की भरमार देखने को मिली है. दोपहिया चालक अब फोर-व्हीलर में अपग्रेड कर रहे हैं. इस दौरान कंपनी ने तकरीबन 3.5 लाख वाहनों की बुकिंग दर्ज की है.

X
Maruti Suzuki ने फेस्टिव सीजन में 3.5 लाख से ज्यादा बुकिंग्स दर्ज की है. Photo: AI GEnerated
सितंबर के आखिर में गुड्स एंड सर्विट टैक्स की दरों में भारी कटौती और त्योहारी सीजन (नवरात्रि, दशहरा और दिवाली) ऑटो सेक्टर के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा है. इस दौरान कार कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम घटाए, फेस्टिव ऑफर्स की पेशकश की, जिसका नतीजा रहा कि वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई. यहां तक कि दोपहिया से चलने वाला कम आमदनी वाला व्यक्ति भी कार खरीदने शोरूम पहुंच गया.

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अक्टूबर में एक ऐसा मुकाम छुआ जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फिर से उम्मीदों से भर दिया है. कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो (सभी कारों) के करीब 3.5 लाख बुकिंग्स दर्ज की हैं, जिनमें से लगभग 2.5 लाख बुकिंग्स सिर्फ उन कारों की हैं जो 18% जीएसटी स्लैब में आती हैं. 

यह वही कैटेगरी है, जिसमें हाल ही में सरकार ने टैक्स में भारी कटौती की थी. इसके अलावा बीते अक्टूबर में मारुति सुजुकी ने फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 का तगड़ा लाभ उठाया है.

छोटे शहरों से बड़ी डिमांड

मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि, दिलचस्प यह है कि बुकिंग्स का 65% हिस्सा टॉप 100 शहरों से बाहर से आ रहा है. यानी अब सिर्फ मेट्रो शहर ही नहीं, बल्कि गांव और छोटे कस्बों में भी कारों की खरीदारी तेजी से बढ़ रही है. 

Maruti Suzuki Sales
अक्टूबर में मारुति सुजुकी ने कुल 2,20,894 यूनिट वाहनों की बिक्री की है. Photo: Screengrab

शोरूम पर हेलमेट की भरमार

पार्थो बनर्जी ने कहा कि, इस फेस्टिव सीजन के मौके पर उन्होंने नोटिस किया है कि, कंपनी के डीलरशिप पर भारी संख्या में हेलमेट देखने को मिल रहे हैं. ये वो हेलमेट्स हैं, जिन्हें पहन कर दोपहिया चालक मारुति शोरूम पर कार खरीदने या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने पहुंच रहे हैं. यानी लोग तेजी से खुद को अपग्रेड कर रहे हैं. कई टू-व्हीलर मालिकों ने इस त्योहारी सीजन में कार की खरीदारी की है. जो एक बड़े बदलाव को दिखाता है.

विक्टोरिस बनी नई सेंसेशन

मारुति सुज़ुकी की नई एसयूवी Victoris भी चर्चा में है. बनर्जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि, लॉन्च के बाद से अब तक विक्टोरिस को 33,000 बुकिंग्स मिल चुकी हैं. इनमें से 30% यानी करीब 11,000 बुकिंग्स CNG वेरिएंट की हैं, जबकि ADAS तकनीक से लैस मॉडल्स कुल बुकिंग्स का 16% हिस्सा हैं. Victoris की e-CVT हाइब्रिड वर्ज़न ने भी अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया है.

बता दें कि, Maruti Victoris को हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया था. ये कंपनी की पहली एसयूवी है, जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ आती है. इसकी कीमत 10.50 लाख से लेकर 19.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. Victoris को Brezza और Grand Vitara के बीच पोजिशन किया गया है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो माइल्ड-हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और CNG तीनों विकल्पों में उपलब्ध है. ट्रांसमिशन के तौर पर कंपनी 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और e-CVT विकल्प दे रही है.

जीएसटी कटौती का बड़ा असर

कंपनी के चेयरमैन आर. सी. भार्गव ने बताया कि, छोटी कारों के लिए जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% करने के फैसले ने बाजार में जबरदस्त उछाल लाया है. पहले जहां ग्राहक महंगी कीमतों के चलते हिचकिचा रहे थे, वहीं अब टैक्स कटौती और फेस्टिव ऑफर्स ने उन्हें दोबारा शोरूम की ओर खींच लिया है. भार्गव ने उम्मीद जताई कि एंट्री लेवल कार सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी.

Maruti Victoris
Maruti Victoris के तकरीबन 33,000 यूनिट्स बुक किए गए हैं. Photo: Marutisuzuki.com

30% की शानदार ग्रोथ

मारुति सुज़ुकी ने अक्टूबर में 30% रिटेल सेल्स ग्रोथ दर्ज की है, जिसमें 18% जीएसटी कैटेगरी में आने वाले कारों का हिस्सा अब 69% तक पहुंच चुका है. कंपनी को उम्मीद है कि यह हिस्सा अगले कुछ महीनों में और बढ़ेगा. छोटी कारों की यह नई लहर न सिर्फ कंपनी के लिए, बल्कि पूरे भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए एक नई ऊर्जा का संकेत है. यह दिखाता है कि जब कीमतें और नीतियां ग्राहकों के अनुकूल होती हैं, तो बाजार खुद-ब-खुद रफ्तार पकड़ लेता है.

अक्टूबर में मारुति के कारों की बिक्री 

बीते अक्टूबर में मारुति सुजुकी ने कुल 2,20,894 यूनिट वाहनों की बिक्री की है. जिसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सभी तरह की बिक्री शामिल है. वहीं केवल घरेलू बाजार में कंपनी ने 176,318 यूनिट पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री की है. जो पिछले साल अक्टूबर में मात्र 1,59,591 यूनिट थी. कंपनी ने कॉम्पैक्ट और यूटिलिटी व्हीकल सेग्मेंट में तगड़ी ग्रोथ दर्ज की है. तो आइये देखें किस तरह की कार की ज्यादा डिमांड रही है.

मिनी सेग्मेंट: ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसी कारों के 9,067 यूनिट बेचे गए हैं जो पिछले साल अक्टूबर में 10,687 यूनिट थे.

कॉम्पैक्ट: बलेनो, डिजायर, स्विफ्ट और वैगनार के कुल 76,143 यूनिट बेचे गए, जो पिछले साल 65,948 यूनिट थे.

यूटिलिटी: ब्रेजा, अर्टिगा, विटारा और जिम्नी जैसी कारों के 77,571 यूनिट बेचे गए, जो पिछले अक्टूबर में 70,644 यूनिट थे.

वैन: इस सेग्मेंट की इकलौती कार इको के कुल 13,537 यूनिट बेचे गए हैं. जो पिछले साल अक्टूबर में 11,653 यूनिट था.

जीएसटी कट का तगड़ा लाभ

बता दें कि, बीते 22 सितंबर से देश भी में जीएसटी 2.0 लागू कर दिया गया है. जिसके मुताबिक 1.5 लीटर से कम इंजन क्षमता वाली और 4 मीटर से छोटी कारों पर अब केवल 18% जीएसटी टैक्स लगेगा. पहले इन वाहनों पर 28% जीएसटी लगती थी. इसके अलावा 4 मीटर से बड़ी और हैवी इंजन क्षमता वाली कारों को लग्ज़र और सिन-गुड्स के दायरे में रखा गया है. इन पर 40% जीएसटी लागू होगा.

1.29 लाख तक सस्ती हुईं मारुति की कारें 

GST छूट के बाद मारुति सुजुकी ने अपने कारों की कीमत में तकरीबन 1.29 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया था. जिसके बाद कंपनी की सबसे सस्ती कार मारुति एस-प्रेसो हो गई. जिसकी शुरुआती कीमत केवल 3.50 लाख रुपये रह गई है. वहीं स्विफ्ट और बलेनो की कीमत में 84 से 85 हजार रुपये, फ्रोंक्स और ब्रेजा के दाम में तकरीबन 1.12 लाख रुपये, बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर की कीमत में 87,700 रुपये तक की कटौती की गई है. 

