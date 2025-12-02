scorecardresearch
 
Maruti e Vitara: 500KM रेंज, 7 एयरबैग... मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार की लॉन्चिंग आज, क्या होगी कीमत

Maruti e Vitara को कंपनी ने इस साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया था. कंपनी का दावा है कि, ये कार सिंगल चार्ज में 500 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देगी. बीते अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर प्लांट में इसी कार का फ्लैग-ऑफ किया था. जिसके बाद इसका एक्सपोर्ट शुरू हुआ है. मारुति के लिए ये कार बेहद ख़ास है, तो आइये देखें कैसी है नई मारुति ई विटारा-

Maruti e Vitara को इस साल भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोट में शोकेस किया गया था. Photo: ITG
Maruti  e Vitara launch: इंडियन रोड्स पर इलेक्ट्रिक कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है. आए दिन नए मॉडल मार्केट को इलेक्ट्रिफाइड कर रहे हैं. लेकिन ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को आज भी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतज़ार है. आज इंतजार की वो घड़ियां खत्म होने को हैं. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च करने जा रही है. तो आइये देखें कैसी होगी नई मारुति ई विटारा- 

एक्सपोर्ट हो चुकी है 7,000 कारें

बता दें कि, मारुति सुजुकी की ये कार भारत में लॉन्च होने से पहले ही विदेशी धरती पर पहुंच चुकी है. कंपनी अपनी इस इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर स्थित प्लांट में कर रही है. जहां बीते 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट के नए हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन किया था. इस मौके पर पीएम ने 'Maruti e Vitara' को फ्लैग-ऑफ किया और इस कार का एक्सपोर्ट शुरू किया गया.

Maruti e Vitara
Maruti e Vitara को 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है. Photo: ITG

कंपनी का टार्गेट है कि, इस कार को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात (Export) किया जाएगा. मारुति सुजुकी ने वित्तीय वर्ष 2026 में 67,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन का टार्गेट रखा है. इसका बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाएगा. जो ग्लोबल लेवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट़्स की स्थिति को और भी मजबूत करेगा. अब तक इस कार के तकरीबन 7,000 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया जा चुका है. जो जापान और यूरोप सहित कई देशों में पहुंच चुकी है.

इन देशों में पहुंची Maruti e Vitara

मारुति सुजुकी ने गुजरात के पिपावा पोर्ट से पहले बैच में 2,900 कारों को एक्सपोर्ट किया था. शुरुआत में इसे 12 देशों में भेजा गया है. जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, स्विटज़रलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम शामिल हैं. अब इसे भारत में लॉन्च किया जा रहा है. 

Maruti e Vitara की साइज:

लंबाई 4,275 मिमी
चौड़ाई  1,800 मिमी
उंचाई 1,635 मिमी
व्हीलबेस 2,700 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस 180 मिमी 
Maruti e Vitara
Maruti e Vitara में ब्लेड सेल लिथियम आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरी पैक दिया गया है. Photo: ITG

बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में Suzuki e Vitara दो बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध है. जिसमें 49kWh और 61kWh की क्षमता का बैटरी ऑप्शन मिलता है. दोनों ही बैटरियां फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती हैं, जबकि बड़ा 61kWh पैक एक सेकेंड मोटर के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे यह ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम से लैस किया गया है. जिसे कंपनी ने ऑल-ग्रिप ई नाम दिया है.

कितना चलेगी कार

बैटरी पैक ड्राइव टाइप   पावर आउटपुट रेंज
49kWh फ्रंट व्हील   144hp  344 किमी
61kWh फ्रंट व्हील 174hp 428 किमी
61kWh ऑल-व्हील 184hp 394 किमी

 यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि, ड्राइविंग रेंज के ये आंकड़े वर्ल्डवाइड हॉर्मोनाइज़्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसिजर (WLTP) के अनुसार है. हालांकि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इस कार को शोकेस किए जाने के दौरान मारुति ने दावा किया था कि, ये कार 500 किमी तक की ड्राइविंग रेंज देगी. भारत में शुरुआत में केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) वेरिएंट ही लॉन्च किए जाएंगे, जबकि ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वेरिएंट बाद में पेश किए जाने की उम्मीद है. 

Maruti e Vitara
Maruti e Vitara में डुअल स्क्रीन के साथ नया ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर इंटरफ़ेस दिया गया है. Photo: ITG

इंटीरियर और फीचर्स

Maruti e Vitara का इंटीरियर अच्छी तरह से बनाया हुआ और मॉडर्न महसूस होता है. जिसमें एक अलग तरह का, असिमेट्रिकल डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है. इसमें एक सिंगल ग्लास पैनल के नीचे डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले की ऑफसेट पोज़िशनिंग थोड़ी अजीब लग सकती है. फिर भी लेआउट काफी फ़ंक्शनल है और ज़्यादातर कंट्रोल आसानी से हाथ में आ जाते हैं. कंपनी इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है. 

मिलेंगे ये फीचर्स

इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, AWD वर्जन के लिए ‘ट्रेल’ सहित ड्राइव मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल, सिंगल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, कीलेस एंट्री, पावर्ड ड्राइवर्स सीट, सनरूफ और सबवूफर के साथ इंफिनिटी ऑडियो सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं. सेफ्टी पैकेज में 7 एयरबैग और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हैं. 

Maruti e Vitara
Maruti e Vitara कंपनी की पहली कार होगी जिसमें 7 एयरबैग मिलेंगे. Photo: nexaexperience.com

क्या होगी कीमत?

हालांकि लॉन्च से पहले Maruti e Vitara की कीमत के बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी. लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि, प्राइसिंग मारुति सुजुकी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी. मारुति की छवि भारतीय ग्राहकों के बीच हमेशा से ही एक किफायती कार मेकर कर रही है और सालों से लोग मारुति की इलेक्ट्रिक कार का इंतज़ार कर रहे हैं. ऐसे में कंपनी इसकी कीमत अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले रखने की पूरी कोशिश करेगी.

उम्मीद की जा रही है कि, कंपनी इस कार को 18-19 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में पेश कर सकती है. वहीं इसका हायर वेरिएंट 25 लाख रुपये तक जा सकता है. 

