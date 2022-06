पहली बार मारुति की किसी कार में सनरूफ, इतनी तारीख को होगी लॉन्च

मारुति (Maruti) इस महीने विटारा ब्रेजा (Vitara Brezza) को नए लुक में मार्केट में उतारने जा रही है. कंपनी ने मारुति ब्रेजा (New Brezza Launch Date) की लॉन्च डेट फिक्स कर दी है. Brezza 30 जून को मार्केट में अपने नए अंदाज में आ जाएगी. विटारा ब्रेजा मारुति के बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स में से एक है. इसलिए मारुती ने New Brezza में उस फीचर को जोड़ा है, जो अभी तक इस कंपनी के किसी भी गाड़ी में मौजूद नहीं है. मार्केट में New Brezza टाटा नेक्सन (Tata Nexon), निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite) जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.

सनरूफ के साथ आएगी नजर

मारुती ने पहली बार अपनी किसी गाड़ी में सनरूफ (Sunroof) फीचर को जोड़ा है. New Brezza मारुती कंपनी की पहली गाड़ी होगी, जो सनरूफ के साथ आएगी. इसके अलावा कंपनी ने इस गाड़ी में कई और नए फीचर्स भी जोड़े हैं. New Brezza लग्जरी के साथ बेहद हाईटेक भी होगी.

इसमें सनरूफ के साथ हेड अप डिस्प्ले (HUD) भी देखने को मिलेगा. कंपनी इसके फ्रंट ग्रिल को पहले से ज्यादा शार्पर लुक दे सकती है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाएगा. वहीं, इसमें नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी डीआरएल, नए एलॉय व्हील और रिफ्रेश डिजाइन एलीमेंट्स होंगे.

ये फीचर्स बनाएंगे दमदार

Maruti Brezza के इंटीरियर की बात करें तो इसमें फ्लोटिंग टच-स्क्रीन फोन कनेक्टिविटी ऐप मिल सकते हैं. इसके अलावा डुअल टोन डैशबोर्ड, 360 कैमरा, ऑटो एयर कंडीशन फीचर्स भी मिलेंगे. रियर एसी वेंट्स और सनरूफ के साथ आने से Maruti Brezza पूरी तरह से एक कंप्लीट SUV नजर आएगी. 2022 मॉडल से Maruti Suzuki ने विटारा को अलग कर दिया है और अब इस SUV का नाम मारुति ब्रेजा होगा.

इस साल मारुति की ये तीसरी लॉन्च

इस बार भी ब्रेजा में 1.5 लीटर का के-सीरीज पेट्रोल इंजन हो सकता है. हाल में अपडेट अर्टिगा और एक्सएल 6 में भी मारुती ने इसी इंजन का इस्तेमाल किया है. इस कार की शुरुआती कीमत 8 लाख (New Brezza 2022 Expected Price) रुपये तक हो सकती है. कंपनी इस बारऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ 6 एयरबैग भी ब्रेजा में दे सकती है. बड़े साइज की गाड़ियों के मामले में इस साल मारुति की ये तीसरी लॉन्च है. इससे पहले कंपनी अर्टिगा और एक्सएल6 को लॉन्च कर चुकी है.