Maruti Victoris : स्टाइलिश लुक... हाईटेक फीचर्स! मारुति ने पेश की नई एसयूवी 'विक्टोरिस', जानें क्या है ख़ास

Marui Suzuki Victoris Price & Features: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आज यानी 3 सितंबर को भारतीय बाजार में अपनी पांचवी एसयूवी के तौर पर Maruti Victoris को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. फिलहाल इस एसयूवी को केवल शोकेस मात्र किया गया है, अभी इसकी कीमतों का ऐलान नहीं किया गया है. ये एसयूवी 6 अलग-अलग ट्रिम वेरिएंट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.
Maruti Victoris कंपनी के Arena डीलरशिप का फ्लैगशिप मॉडल है और इसे कंपनी के एरिना डीलरशिप के माध्यम से बेचेगी, जो देश भर के अधिकृत डीलरशिप पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. ये मारुति सुजुकी की तरफ से पेश की जाने वाली दूसरी मिड-साइज एसयूवी है.
मारुति सुजुकी के टोटल सेल में एसयूवी वाहनों के बोलते हुए मारुति सुजुकी एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा कि, "वित्तीय वर्ष 20-21 में मारुति सुजुकी के कुल वाहन बिक्री में SUV वाहनों का कॉन्ट्रिब्यूशन तकरीबन 8.9% था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 28% तक पहुंच गया है. अब हम अपनी नई एसयूवी Maruti Victoris को पेश कर रहे हैं, जो इस सेग्मेंट में मारुति सुजुकी की उपस्थिति को और मजबूती देगा."
हिसाशी ताकेउची का कहना है कि, नई Maruti Victoris को एक ग्लोबल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है. जो न केवल भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. बल्कि भारत में बनी हुई मारुति विक्टोरिस का एक्सपोर्ट कंपनी 100 से ज्यादा देशों में करेगी. बता दें कि, बीते दिनों मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू किया था. जिसके पहले बैच में शामिल तकरीबन 2,900 यूनिट को 12 देशों में एक्सपोर्ट किया गया है.
Maruti Suzuki में सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एंड सेल्स पार्थो बनर्जी का कहना है कि, "Maruti Victoris को ख़ासतौर पर यंग जेनरेशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. ये एसयूवी पूरी तरह से नए और एडवांस तकनीकी से लैस है, जिनका इस्तेमाल यंग बायर्स अपने डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं."
विक्टोरिस एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आती है. जो काफी हद तक मारुति की आने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी से प्रेरित है. आगे की तरफ, विक्टोरिस में क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट वाले पतले ग्रिल कवर से जुड़े बड़े एलईडी हेडलाइट्स हैं.
साइड में, एसयूवी में 17-इंच के अलॉय व्हील, ब्लैक कलर के पिलर, सिल्वर रूफ रेल और चौकोर बॉडी क्लैडिंग इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. पीछे की तरफ एक सेगमेंटेड एलईडी लाइट बार और 'विक्टोरिस' लैटर देखने को मिलता है.
विक्टोरिस के केबिन में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, डॉल्बी एटमोस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
Maruti Victoris लगभग ग्रैंड विटारा जैसी ही है. इसमें तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिलते हैं. जिसमें 103 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 116 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, और 89 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन शामिल हैं. गियरबॉक्स ऑप्शन में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ई-सीवीटी और सीएनजी वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल शामिल हैं. विक्टोरिस खरीदारों के पास पेट्रोल-ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी होगा.
पार्थो बनर्जी ने कहा कि, इस एसयूवी में इसमें 26.03 सेमी (10.25-इंच) का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम, सेगमेंट-फर्स्ट स्मार्ट पावर्ड टेलगेट (जेस्चर कंट्रोल के साथ), 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी. इस एसयूवी में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक भी दिया गया है, जिससे बूट स्पेस में बढ़ोतरी हुई है. कंपनी का कहना है कि, इस एसयूवी में 60 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. जिसकी मदद से यूजर अपने स्मार्टफोन को कार से कनेक्ट कर सकते हैं.
मारुति सुजुकी का दावा है कि नई Maruti Victoris सड़क पर दौड़ता थिएटर है. इसमें डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है. जो यूजर्स को अपने मूड और पसंद के अनुसार म्यूजिक को कंट्रोल करने और सेट करने की सुविधा देता है. कंपनी यह भी कह रही है कि, ये म्यूजिक सिस्टम गाने के हर नोट्स को बहुत ही बारीकी से साउंड में कन्वर्ट करता है.
Maruti Victoris को कंपनी ने कुल 10 रंगों में पेश किया है. जिसमें आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडिड सिल्वर, इटरनल ब्लू, सिज़लिंग रेड, मैग्मा ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और मिस्टिक ग्रीन के साथ-साथ तीन स्टाइलिश डुअल-टोन विकल्प भी शामिल हैं, जिनमें इटरनल ब्लू विद ब्लैक रूफ, सिज़लिंग रेड विद ब्लैक रूफ और स्प्लेंडिड सिल्वर विद ब्लैक रूफ का ऑप्शन मिलेगा.
मारुति सुजुकी ने नई विक्टोरिस में सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा है. ये मारुति सुजुकी की पहली कार है जिसमें लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंटस सिस्टम (ADAS) फीचर दिया जा रहा है. जिसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज अलर्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और फ्रंट पास असिस्ट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक फीचर्स दिए जा रहे हैं.
मारुति सुजुकी का कहना है कि विक्टोरिस में बतौर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग दिए जा रहे हैं. लॉन्च से पहले ही इस एसयूवी को भारत न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया है. जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. इस क्रैश टेस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस को एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 32 में से 31.66 अंक और चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी में 49 में से 43.00 अंक प्राप्त हुए हैं.