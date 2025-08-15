इंडिपेंडेंस डे पर Mahindra का चौका! एक साथ पेश कीं 4 एसयूवी कारें, नई BOLERO भी शामिल!

Mahindra Vision Concept SUV: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक साथ 4 नई कॉन्सेप्ट एसयूवी से पर्दा उठाया है. मुंबई में आयोजित अपने कार्यक्रम में दौरान कंपनी ने विज़न एक्स, विज़न टी, विज़न एस और विज़न एसएक्सटी को दुनिया के सामने पेश किया. हालाँकि चारों एसयूवी अलग-अलग डिज़ाइन के साथ आती हैं, लेकिन ये सभी कंपनी के नए लॉन्च NU.IQ प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड हैं. इस नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत के साथ महिंद्रा विदेशी बाजारों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. तो आइये देखें कैसी हैं महिंद्रा की ये चारों एसयूवी-

Mahindra Vision T and Vision SXT

Vision.T और Vision.SXT को जब आप देखते हैं तो पहली नज़र में ये आपको पिछले साल पेश किए Thar.e कॉन्सेप्ट की याद दिलाते हैं. लेकिन चूंकि वो भी कॉन्सेप्ट था और ये भी एक कॉन्सेप्ट है तो प्रोडक्शन लेवल तक पहुंचते-पहुंचते इनमें में भी काफी कुछ बदल जाएगा. जहाँ Vision.T में पूरी तरह से बॉक्सी बॉडी है.

Vision T और Vision SXT पिछले साल पेश किए गए Thar.e की याद दिलाता है. Photo: ITG



वहीं Vision.SXT में ट्रक जैसा केबिन दिया गया है जिसमें डेक में स्पेयर व्हील्स लगे हुए हैं. कुल मिलाकर इनका डिज़ाइन मज़बूत और आकर्षक दोनों है. हालाँकि, इनके प्रोडक्शन वर्ज़न का लुक थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि इन्हें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए व्यावहारिक रूप से उपयुक्त बनाते समय बदलाव जरूर किया जाएगा.

Advertisement

Mahindra Vision S को भविष्य का नेक्स्ट जेनरेशन Bolero माना जा रहा है. Photo: X/@Mahindra_Auto

Mahindra Vision S

महिंद्रा विज़न एस कॉन्सेप्ट को भी कंपनी ने बॉक्सी शेप दिया है, जिसकी बॉडी पर स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं. आगे की तरफ ट्विन पीक्स लोगो के दोनों ओर तीन वर्टिकल एलईडी लाइटें लगी हैं, जो उल्टे L-शेप की हेडलाइट्स के बीच एक पुल का काम करती हैं. नीचे बंपर में एक रडार यूनिट और पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं. दिलचस्प बात यह है कि पिक्सेल शेप के फॉग लैंप हुंडई नेक्सो के फॉग लैंप से काफी मिलते-जुलते हैं. हालाँकि, बोनट पर लिम्ब राइज़र और रूफ-माउंटेड लाइट्स, प्रोडक्शन मॉडल में शायद न दिखें.

इसका ऊँचा स्टांस इसके ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी को दर्शाता है, जिसमें दरवाज़ों के नीचे और व्हील आर्च पर मोटी क्लैडिंग दी गई है. 19 इंच के व्हील पर खड़ी इस एसयूवी के पीछे रेड कैलिपर्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. डिस्क ब्रेक से लैस इस एसयूवी के कर्ब की तरफ़ एक रूफ लैडर और दाईं ओर एक जेरी कैन भी दिया गया है. पारंपरिक ORVMs की जगह कैमरे, साइड स्टेप्स और फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल भी दिखाई दे रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्टस में दावा किया जा रहा है कि, इस कॉन्सेप्ट को भविष्य में आने वाली नई Bolero के तौर पर पेश किया जा सकता है.

Advertisement

Mahindra Vision X को कंपनी एक क्रॉसओवर के तौर पर पेश कर सकती है. Photo: X/@Mahindra_Auto

Mahindra Vision X

महिंद्रा विज़न एक्स कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन स्पोर्टी, क्रॉसओवर जैसा है, हालाँकि यह एक अपराइट स्टांस और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आता है. इसका आकर्षक बोनट, आगे की विंडशील्ड का रेक और लगभग कूपे जैसी रियर विंडस्क्रीन इसे यूनिक डिज़ाइन देता है. इसके स्पॉइलर आपको महिंद्रा की मशहूर इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 की याद दिला सकते हैं. हालाँकि, इसका पिछला हिस्सा XEV 9e के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्ट्रेट है.

इसके आगे और पीछे के पतले लाइटिंग एलिमेंट्स, और फ्रंट बंपर व फॉग लाइट क्लस्टर, XEV 9e से मिलते-जुलते हैं. अन्य कॉन्सेप्ट मॉडल्स की तरह, विज़न एक्स भी महिंद्रा के NU_IQ प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड है. जो एक मोनोकॉक आर्किटेक्चर है और 3,990 मिमी से 4,320 मिमी लंबाई वाली SUVs के लिए उपयुक्त है. इसका व्हीलबेस 2,665 मिमी है. माना जा रहा है कि विज़न X की लंबाई 4 मीटर से कम होगी.

---- समाप्त ----