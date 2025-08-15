scorecardresearch
 

बवाल मचाने आया महिंद्रा का 'BE 6 Batman', केवल 300 लोग खरीद सकेंगे ये SUV, कीमत है इतनी

Mahindra BE 6 Batman Edition: महिंद्रा बीई 6 का ये बैटमैन एडिशन मूल रूप से पैक-थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है और रेगुलर मॉडल के मुकाबले तकरीबन 89,000 रुपये महंगा है. इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार है कि, किसी कंपनी ने अपने इस स्पेशल एडिशन एसयूवी के लिए वॉर्नर ब्रदर्स (Warner Bros) से कोलाबरेशन किया है.

Mahindra BE 6 का ये बैटमैन एडिशन मूल रूप से पैक-थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है. Photo: ITG
Mahindra BE 6 Batman Edition: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए नई 'BE 6 Batman Edition' को लॉन्च किया है. महिंद्रा की तरफ से बैटमैन एडिशन की ये पहली कार है, जिसकी शुरुआती कीमत 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. स्टाइलिश लुक और पावरफुल बैटरी पैक से लैस इस लिमिटेड एडिशन मॉडल की केवल 300 यूनिट को ही बेचा जाएगा. यानी केवल 300 लोग इस एसयूवी को खरीद सकते हैं. 

बुकिंग और डिलीवरी

BE 6 Batman Edition की आधिकारिक बुकिंग आगामी 23 अगस्त से शुरू की जाएगा. इसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक किया जा सकेगा. इसके लिए ग्राहकों को 21,000 रुपये बतौर बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा. कंपनी का कहना है कि इस एसयूवी की डिलीवरी 20 सितंबर से शुरू की जाएगी. बता दें कि, इसी दिन दुनिया भर में 'इंटरनेशनल बैटमैन डे' मनाया जाता है.

Mahindra BE 6 Batman Edition
Mahindra ने इस एसयूवी के लिए वॉर्नर ब्रदर्स से कोलाबरेशन किया है. Photo: mahindraelectricsuv.com

इंडस्ट्री में पहली बार हुआ ऐसा

BE 6 का ये बैटमैन एडिशन पैक-थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है और रेगुलर मॉडल के मुकाबले तकरीबन 89,000 रुपये महंगी है. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार है कि, महिंद्रा ने अपने इस स्पेशल एडिशन एसयूवी के लिए वॉर्नर ब्रदर्स (Warner Bros) से कोलाबरेशन किया है. वॉर्नर ब्रदर्स एक अमेरिकी फिल्म और मनोरंजन स्टूडियो है, जिसका मुख्यालय बरबैंक, कैलिफोर्निया में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में है.

कैसी है नई BE 6 Batman Edition?

BE 6 बैटमैन एडिशन साटन ब्लैक शेड में आती है. इसके व्हील आर्च और बंपर पर बॉडी क्लैडिंग के लिए ग्लॉस-ब्लैक फिनिश के साथ कंट्रास्ट फीनिश दिया गया है. इसके आगे के दरवाजों पर बैटमैन थीम वाला डेकल दिया गया है, और चारों ओर बैटमैन के ढेर सारे लोगो (Logo) देखने को मिलते हैं. वहीं सामने के फेंडर, व्हील हबकैप, रियर बंपर, विंडो और रियर विंडशील्ड पर गोल्डन कलर का बैटमैन लोगो देखा जा सकता है. 

Mahindra BE 6 Batman Edition Interior
महिंद्रा ने कार के केबिन को भी बैटमैन थीम पर सजाया है. Photo: mahindraelectricsuv.com

इसके अलावा सस्पेंशन स्प्रिंग और ब्रेक कैलिपर भी गोल्डन कलर में दिए गए हैं, जो इस एसयूवी में एक अलग ही कंट्रास्ट लाते हैं. एसयूवी के पिछले हिस्से में टेलगेट पर 'बीई 6 एक्स द डार्क नाइट' लिमिटेड एडिशन बैज दिया गया है, जो इसे स्पेशल बनाता है. ये सभी ट्रीटमेंट बैटमैन के फैंस के लिए इस एसयूवी को ख़ास बनाते हैं. 

शानदार है कार का केबिन

महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन का इंटीरियर काफी बेहतर है. ब्लैक कंट्रास्ट के दो कलर शेड को गोल्ड एक्सेंट के साथ बहुत ही बारीकी से सजाया गया है. ड्राइवर सीट के चारों ओर हैलो (Halo) जैसा गोल्ड फिनिश देखने को मिलता है. इसके अलावा अपहोल्स्ट्री पर कंट्रास्टिंग गोल्ड स्टिचिंग दी गई है, और सेंटर कंसोल पर नंबरिंग के साथ एक लिमिटेड बैटमैन एडिशन की पट्टी दी गई है. 

इसके सेंटर कंसोल पर एसी वेंट्स, की-फ़ॉब और रोटरी डायल पर भी गोल्ड एक्सेंट दिया गया है. कार के सीटों, इंटीरियर लेबल, इंटीरियर डोर हैंडल, डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड और स्टीयरिंग व्हील पर बूस्ट बटन पर डार्क नाइट ट्राइलॉजी लोगो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं. पैनोरमिक ग्लास रूफ में इंटिग्रेटेड एम्बिएंट लाइटिंग भी डार्क नाइट ट्राइलॉजी थीम पर बेस्ड है, और यहाँ तक कि पडल लैंप भी बैटमैन लोगो ही दिखाते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बैटमैन एडिशन वेलकम एनीमेशन दिया गया है जो ऑन होते ही बैटमैन थीम वाली स्टार्ट अप साउंड के साथ शुरू होता है.

इस स्पेशल एडिशन मॉडल को केवल 300 लोग ही खरीद सकेंगे. Photo: mahindraelectricsuv.com

बैटरी-पैक और स्पेसिफिकेशन

BE 6 का ये बैटमैन एडिशन मूल रूप से टॉप-स्पेक्स वेरिएंट पर बेस्ड है. इसमें कंपनी ने 79kWh की क्षमता का दमदार बैटरी पैक दिया है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये कार को सिंगल चार्ज में 682 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है. रियल एक्सल पर लगा इसका इलेक्ट्रिक मोटर 286 बीएचपी की पावर और 380 न्यूटन मीटर (Nm) का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. 

