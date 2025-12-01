scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Indrajaal Ranger: हवा में खतरा, जमीन से जवाब! आ गया एंटी-ड्रोन किलर इंद्रजाल रेंजर, Hilux पर है बेस्ड

Indrajaal Ranger: कहानी शुरू होती है हैदराबाद की एक युवा टीम से. जो जानती है कि, आने वाले वक्त में ड्रोन (Drones) एक खतरनाकर हथियार के रूप में उभरेंगे. इन्हीं ड्रोंस पर नज़र रखने और उन्हें हवा में ही मार गिराने के लिए इंद्रजाल रेंजर को तैयार किया गया है. ये एंटी-ड्रोन पेट्रोल व्हीकल मूल रूप से Toyota Hilux पर बेस्ड है.

Advertisement
X
Indrajaal Ranger को हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने डेवलप किया है. Photo: indrajaal.in
Indrajaal Ranger को हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने डेवलप किया है. Photo: indrajaal.in

सोचिए... एक सूना रास्ता है. हवा शांत है और आसमान बिल्कुल साफ़. आपकी नज़रें बस आगे बढ़ते सफ़र पर टिकी हैं. लेकिन इसी शांत आसमान की ऊँचाई में कहीं एक छोटा-सा ड्रोन आपके शहर, आपकी सीमा या आपके घर को निशाना बनाने के इरादे से उड़ रहा है. आम आदमी की आँख उसे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन देश की सुरक्षा अब आम नहीं रही. इसी खामोशी को चीरते हुए आता है इंद्रजाल रेंजर, यह एक एआई-ऑपरेटेड सेफ्टी व्हीकल है, जो सिर्फ ड्रोन को देखता ही नहीं, बल्कि उसके इरादे पढ़कर उसे उसी नष्ट करने की क्षमता रखता है.

स्टैटिक सिस्टम की सीमाएँ, और रेंजर का जन्म

कहानी शुरू होती है हैदराबाद की एक युवा टीम से. एक ऐसी टीम, जो जानती है कि आने वाले वक्त का सबसे ख़तरनाक हथियार सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि हवा में उड़ते छोटे-छोटे ड्रोन होंगे. ड्रोन जो जासूसी कर सकते हैं, हथियार पहुँचा सकते हैं और गलत हाथों में पड़ जाए तो आतंक का नया चेहरा बन सकते हैं. इसी खतरे को देखते हुए हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस (Indrajaal Drone Defence), ने भारत का पहला AI-इनेबल्ड एंटी-ड्रोन पेट्रोल व्हीकल (ADPV) दुनिया के सामने पेश किया है. इसे इंद्रजाल रेंजर नाम दिया गया है.

Indrajal Ranger
इंद्रजाल रेंजर मूल रूप से टोयोटा हाइलक्स पिक-अप ट्रक पर बेस्ड है. Photo: indrajaal.in

क्या है इंद्रजाल रेंजर? 

इंद्रजाल रेंजर कोई साधारण वाहन नहीं है. यह एक चलता-फिरता रक्षा कवच है जो कमांड-सेन्टर जैसा काम करता है. इसे टोयोटा हाइलक्स (Toyota Hilux) के दमदार 4x4 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इसकी खासियत यह है कि यह कभी रुकता नहीं है. वाहन चल रहा हो या तेज़ रफ्तार में हो, यह सिस्टम आसमान में मंडराते खतरों को पहचान लेता है. इसका एआई एयरस्पेस में एक-एक हरकत पर नज़र रखता है, टार्गेट लॉक करता है और खतरे का जवाब देने के लिए तुरंत एक्शन लेता है. इसके भीतर लगी C5ISRT तकनीक इसे किसी साइंस-फिक्शन फिल्म के कैरेक्टर जैसा बनाती है.

Advertisement

अब तक देश की सुरक्षा में कई जगह स्टैटिक C-UAS सिस्टम लगे हुए हैं. ये अच्छे हैं, पर इनकी अपनी एक सीमा है. ये अपनी सीमा में बंधे रहते हैं. खतरा अगर एक किलोमीटर आगे निकल जाए या अचानक दिशा बदलकर किसी दुर्गम इलाके में चला जाए, तो ये सिस्टम उसका पीछा नहीं कर सकते. और यहीं से जन्म लिया इंद्रजाल रेंजर ने.

सम्बंधित ख़बरें

Tata Sierra Launched
22 साल बाद लीजेंड की वापसी! मोस्ट अवेटेड 'SIERRA' लॉन्च, कीमत है इतनी 
Mahindra XEV 9S
1.2 रुपये रनिंग कॉस्ट, 679KM रेंज! कैसी है 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S 
Bharat Taxi Cab Service Explained
नहीं चलेगी OLA-Uber की मनमानी! जानें क्या है सरकार की Bharat Taxi सेवा 
Toyota Walk Me Robotic Wheelchair
Toyota Walk Me: एक आवाज पर उठेगी, आपको बैठाएगी... चल देगी! आ गई अनोखी रोबोटिक चेयर 
Toyota Walk Me
Toyota लाई गजब की कुर्सी, पहियों की जगह पर लगे हैं पैर, सीढ़ी पर भी चढ़ सकती है  
Indrajaal Ranger
Indrajaal Ranger को किसी भी इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है. Photo: indrajaal.in

यह ADPV यानी एंटी-ड्रोन पेट्रोल व्हीकल उन स्टैटिक सिस्टम्स की कमियों को पूरा करने के लिए बनाया गया है. एक ऐसा वाहन जो सीमा पर भी घूम सके, शहर की सड़कों पर भी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोरों में भी और दूर-दराज़ क्षेत्रों में भी. जो खतरे को सिर्फ देखे नहीं, बल्कि उसके पीछे दौड़कर उसे खत्म कर दे.

इंद्रजाल रेंजर की क्षमता

डिटेक्शन: सॉफ्ट कैप्चर: सॉफ्ट किल: हार्ड किल:

मतलब, दुश्मन का ड्रोन अगर 10 किलोमीटर दूर भी आसमान में मंडरा रहा हो, तो रेंजर उसे देख लेगा. और अगर रेंजर को किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो वह उसे कब्जे में भी ले लेगा या जरूरत पड़े तो उसे हवा में ही खत्म कर देगा.

Indrajaal Ranger
Indrajaal Ranger एयरस्पेस में एक-एक हरकत पर नज़र रखता है. Photo: indrajaal.in

एक गाड़ी में ही सबकुछ

इसके अंदर लगे उपकरण किसी टेक-थ्रिलर के हथियारों जैसे हैं.

Advertisement

डायरेक्शन फाइंडर: ड्रोन कहाँ है और ऑपरेटर किस दिशा में है, यह बताता है.

साइबर टेकओवर यूनिट: ड्रोन को रिमोटली हाइजैक कर लेता है, बिना उसे नुकसान पहुँचाए.

ज़ॉम्बी इंटरसेप्टर ड्रोन: यह वही ड्रोन है जो दुश्मन ड्रोन का पीछा करता है और ज़रूरत पड़े तो हवा में टक्कर मारकर उसे गिरा देता है.

प्रोटोकॉल एनालाइज़र: ड्रोन का ‘माइंड’ रीड करता है.

GNSS स्पूफ़र और जैमर: ड्रोन की दिशा भटका देता है और उसे बेअसर कर देता है.

AI-इनेबल्ड C5ISRT सूट: आसमान में शोर, स्पीड, ऊँचाई, मूवमेंट सबको एक जगह जोड़कर सही कार्रवाई तय करता है.

Indrajaal Ranger
Indrajaal Ranger टार्गेट लॉक कर हवा में ही दुश्मन के ड्रोंस को नष्ट कर सकता है. Photo: indrajaal.in

24x7 काम करने वाली सेफ्टी मशीन

  • इंद्रजाल रेंजर एक सिपाही जैसा है जो बिना थके हर पल चौकन्ना रहता है.
  • थर्ड पार्टी के सेंसर और सेना के मौजूदा उपकरणों से आसानी से जुड़ सकता है.
  • लो मेंटेनेंस और लंबे समय तक चलने वाला हार्डवेयर.
  • एन्क्रिप्टेड रिमोट कंट्रोल और संकट के समय मैनुअल ओवरराइड.
  • तुरंत डिप्लॉयमेंट, बस प्लग-इन करें और चल पड़े.
  • कई इंद्रजाल रेंजर मिलकर एक बड़ा सुरक्षा ग्रिड भी बना सकते हैं.

इंद्रजाल रेंजर को फास्ट-रिस्पांस देने वाले काउंटर-UAS प्लेटफॉर्म के रूप में इंजीनियर किया गया है. जो लगातार गश्त, चलते-चलते खतरों का सामना करना और मोबाइल सिक्योरिटी प्रदान करता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत है, AI, साइबर टूल्स, RF डिसरप्शन, GNSS मैनिपुलेशन और काइनेटिक इंटरसेप्टर जो सामूहिक रूप से काम करते हैं.

Advertisement

कैसी है Toyota Hilux

टोयोटा हाइलक्स दुनिया की सबसे भरोसेमंद और टफ पिकअप ट्रकों में से एक मानी जाती है. जिसे उसकी दमदार बनावट और शानदार ऑफ-रोड क्षमता के लिए जाना जाता है. यह व्हीकल मैदानी इलाकों के अलावा कीचड़, पहाड़ या रेगिस्तानी इलाकों में भी आसानी से दौड़ाया जा सकता है. इसका लैडर-फ्रेम चेचिस 4x4 ड्राइवट्रेन और मजबूत सस्पेंशन इसे एक असली वर्कहॉर्स बनाते हैं. इंद्रजाल रेंजर जैसे हाई-टेक डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए हाइलक्स का चुनाव इसी भरोसेमंद मजबूती और हर परिस्थिति में परफॉर्म करने की क्षमता को देखते हुए किया गया है. भारतीय बाजार में इस पिक-अप ट्रक की कीमत 28.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement