Hero Glamour X 125: स्टाइलिश लुक... प्रीमियम बाइक्स वाले फीचर! इस तारीख को लॉन्च होगी नई हीरो ग्लैमर एक्स

Hero Glamour X 125 Price & Features: देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही घरेलू बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल 'Hero Glamour X 125' को लॉन्च करने की तैयारी में है. इस बाइक के बाजार में आने से पहले ही इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन से कुछ जानकारियां सामने आई हैं. कंपनी ने अपनी आने वाली इस नई बाइक का एक टीजर जारी किया है.

हीरो मोटोकॉर्प द्वारा शेयर किए गए टीजर वीडियो में कंपनी ने कहा है कि, 'ये भारत की सबसे फ्यूचरिस्टिक कम्यूटर' होगी. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई Glamour X 125 में कई एडवांस फीचर्स और टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी. जानकारी के अनुसार, कंपनी इस बाइक को 19 अगस्त 2025 को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च करेगी. तो आइये जानें नई ग्लैमर क्या होगा ख़ास-

हाल ही में इस बाइक की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हुई थीं. जो देखने में प्रोडक्शन रेडी वर्जन लग रहा है. लीक इमेजेज के आधार पर कहा जा सकता है कि, कंपनी इस बाइक को मौजूदा ग्लैमर के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम बनाएगी और संभावना है कि ये दोनों मॉडल एक साथ बिक्री के लिए उपलब्ध हों. हालांकि नए मॉडल के लॉन्च से पहले अभी इस बात की पुष्टी नहीं जा सकती है.

कैसे होगी नई Glamour 125 X

जैसा कि टीजर से साफ हो रहा है कि, नई Glamour 125 X में कंपनी फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रही है. बता दें कि, इसी इंस्ट्रमेंट का इस्तेमाल कंपनी ने हालिया लॉन्च Xtreme 250 में भी किया था. इस बाइक की सबसे ख़ास बात ये होगी कि कंपनी इसमें क्रूज कंट्रोल फीचर दे रही है. जो आमतौर पर प्रीमियम और महंगी बाइक्स में ही देखने को मिलता है. ऐसा पहली बार होगा कि, कम्यूटर सेग्मेंट की किसी बाइक में क्रूज कंट्रोल की सुविधा दी जाएगी.

क्रूज कंट्रोल के इस्तेमाल के लिए कंपनी ने बाइक में नए स्विचगियर का इस्तेमाल किया है. इसके नए स्विच गियर कंसोल में स्टार्ट-स्टॉप बटन और क्रूज़र कंट्रोल दाईं ओर होंगे, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और राइडिंग मोड बटन के कंट्रोल हैंडलबार के बाईं ओर दिए जाएंगे. नई ग्लैमर में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, LED हेडलैंप, स्मार्टफोन चार्जिंग के लिए USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

कैसा होगा डिज़ाइन

नई Hero Glamour X 125 मौजूदा बाइक के ही फ्रेम पर बेस्ड हो सकती है. हालांकि इसे अलग दिखाने के लिए कंपनी इसमें कुछ नए ग्रॉफिक्स का इस्तेमाल जरूर करेगी, जो इसे फ्रेश लुक देंगे. इसके अलावा बाइक में मल्टीपल राइडिंग मोड भी दिया जाएगा, जिसकें इको, रोड और पावर शामिल होंगे. सीट के नीचे एक अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी मिल सकता है, जिसमें यूजर अपना छोटा-मोटा सामाना और डॉक्यूमेंट इत्यादि रख सकता है. ..

पावर और परफॉर्मेंस

जहां तक इंजन मैकेनिज़्म की बात है तो उम्मीद है कि, कंपनी इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी. इसमें मौजूदा 124 सीसी का सिंगल सिलिंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया जाएगा. जो 10.84 बीएचपी की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जेनरेट करता है. ब्रेकिंग को बेहतर करने के लिए इसमें डिस्क ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

