GST कट के इंतज़ार में लड़खड़ा गई गाड़ियों की बिक्री! टाटा-मारुति सब बेहाल

Car Sales in August: अगस्त में बाजार में कई नए वाहनों ने दस्तक दी है. लेकिन बावजूद इसके जीएसटी में सुधार (GST Reform) के इंतज़ार में ग्राहकों ने कार खरीदारी को टाल दिया है. जिसके सीधा असर वाहनों की बिक्री पर देखने को मिला है. पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में साल-दर-साल बिक्री में 7.3% की गिरावट देखने को मिली है.

GST स्लैब में बदलाव के बाद छोटी कारों की कीमत में 7 से 8% गिरावट की उम्मीद है. Photo: Freepik
अगस्त में देश में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट देखने को मिली है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी से लेकर टाटा मोटर्स और यहां तक कि कुछ दिग्गज टू-व्हीलर कंपनियों की बिक्री भी लड़खड़ा गई है. वाहनों की बिक्री में आई इस गिरावट का कारण गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST Reforms) में होने वाले सुधार के ऐलान को माना जा रहा है. जिसका अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था. 

देशभर के 15,000 से ज्यादा डीलर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने पहले ही सरकार को आगाह किया था कि, GST स्लैब में बदलाव में देरी हुई तो इस साल की त्योहारी बिक्री में काफी गिरावट आ सकती है. जिसका शुरुआती असर देखने को मिलने लगा है. FADA ने सरकार को अपने लिखे एक पत्र में कहा था कि, जीएसटी से वाहनों की कीमत में होने वाली कटौती के चलते ज्यादातर नए वाहन खरीदार अपनी खरीदारी को टाल रहे हैं. वो इंतज़ार कर रहे हैं कि, जीएसटी में सुधार के बाद नई कीमतों का ऐलान हो उसके बाद वो वाहन खरीदें. 

PM मोदी का ऐलान और होने लगा इंतज़ार

दरअसल, इस बात स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने अपने भाषण में जीएसटी स्लैब में सुधार का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि, इसे दिवाली के पहले लागू किया जाएगा और ये आम लोगों के लिए एक दिवाली गिफ्ट होगा. इस ऐलान के बाद से ही इस बात की चर्चा होने लगी कि, जीएसटी स्लैब में सुधार कर इसे घटाकर केवल दो स्लैब ही रखे जाएंगे. छोटी कारों पर जीएसटी की दर मौजूदा 28% से घटाकर 18% कर दी जाएगी, जिससे इन वाहनों की कीमतों में लगभग 7% से 8% की कमी देखने को मिल सकती है. वहीं मिड-साइज सेग्मेंट में भी कीमतों में गिरावट की उम्मीद है.

क्या कहते हैं आंकड़े? 

इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, बीते अगस्त में पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में साल-दर-साल बिक्री में 7.3% की गिरावट देखने को मिली है. इस साल अगस्त में कुल 3,30,000 यूनिट वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है. जो पिछले साल अगस्त में कुल 3,56,000 यूनिट थी. लगातार चौथे महीने वाहनों की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है. चारपहिया और दोपहिया सेगमेंट के आंकड़े बताते हैं कि बाजार दबाव में है. तो आइये देखें इस महीने वाहन निर्माताओं की बिक्री- 

Maruti Suzuki Sales
Maruti Suzuki कल अपनी नई एसयूवी Escudo लॉन्च करने जा रही है. Photo: Globalsuzuki.com

Maruti Suzuki

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अगस्त में कुल बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की है. कंपनी ने अगस्त 2025 में कुल 1,80,683 यूनिट वाहन बेचे हैं. जो पिछले साल इसी महीने 1,81,782 यूनिट रही थीं. घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 8 प्रतिशत घटकर 1,31,278 यूनिट रही, जबकि पिछले साल यह 1,43,075 यूनिट थी. अगर सेग्मेंट के हिसाब से देखें तो- 

मिनी सेगमेंट (ऑल्टो, एस-प्रेसो): बिक्री 6,853 यूनिट रही, जो अगस्त 2024 के 10,648 यूनिट से कम है.

कंपैक्ट कार (बलेनो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट): बिक्री 59,597 यूनिट रही, जो पिछले साल के 58,051 यूनिट से अधिक है.

SUV सेग्मेंट (ग्रैंड विटारा, ब्रेज़ा, अर्टिगा, XL6): बिक्री 14 प्रतिशत गिरकर 54,043 यूनिट रही, जबकि अगस्त 2024 में 62,684 यूनिट बिकी थीं.

Hyundai

कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई मोटर इंडिया की बिक्री अगस्त में 4.23% घटकर 60,501 यूनिट रही, जबकि पिछले साल इसी महीने कंपनी ने कुल 63,175 यूनिट वाहन बेचे थे. इसमें घरेलू बाजार की बिक्री 44,001 यूनिट रही, जो पिछले साल 49,525 यूनिट थी. वहीं, निर्यात 16,500 यूनिट रहा, जबकि अगस्त 2024 में 13,650 यूनिट दर्ज किया गया था.

Mahindra

महिंद्रा ने बताया कि कंपनी की एसयूवी बिक्री घरेलू बाजार में 9 प्रतिशत गिरकर 39,399 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने देश में 43,277 यूनिट पैसेंजर वाहनों की बिक्री की थी. हालांकि कंपनी के टोटल व्हीलक सेल्स (पैसेंजर और कमर्शियल) पर नज़र डाले तो कंपनी ने इस दौरान कुल 75,901 यूनिट की बिक्री की है. 

Tata Motors

टाटा मोटर्स ने बीते अगस्त में कुल 43,315 यूनिट पैसेंजर कारों की बिक्री की है. जो पिछले साल अगस्त में बेचे गए 44,486 यूनिट के मुकाबले 3% कम है. इसमें 41,001 यूनिट घरेलू बाजार में बेचे गए हैं, जिसमें पूरे 7% की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि इस दौरान कंपनी ने 2,314 यूनिट वाहनों को एक्सपोर्ट किया है जो 573% की वृद्धि दिखाता है. इसके अलावा कंपनी की बिक्री (पैसेंजर और कमर्शियल) तकरीबन 2% बढ़ी है, कंपनी ने अगस्त में कुल 73,178 यूनिट वाहन बेचे हैं.

दोपहिया बिक्री पर सरसरी नज़र

बजाज ऑटो: घरेलू बिक्री 12 प्रतिशत घटकर 1,84,109 यूनिट रही, जबकि पिछले साल 2,08,621 यूनिट थी.

टीवीएस मोटर कंपनी: घरेलू बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 3,68,862 यूनिट पहुंच गई.

रॉयल एनफील्ड: कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया और घरेलू बिक्री 57 प्रतिशत उछलकर 1,02,876 यूनिट रही, जो पिछले साल 65,623 यूनिट थी.

सुजुकी: बिक्री 5 प्रतिशत बढ़कर 91,629 यूनिट रही, जबकि अगस्त 2024 में यह 87,480 यूनिट थी.

हीरो मोटोकॉर्प: 8.07% की ग्रोथ के साथ कंपनी ने 5,53,727 यूनिट वाहन बेचे, जो पिछले साल अगस्त में 5,12,360 यूनिट थे.

कुल मिलाकर जीएसटी रिफॉर्म का सबसे तगड़ा इम्पैक्ट पैसेंजर कारों की ही बिक्री पर देखने को मिला है. क्योंकि यदि सरकार नए जीएसटी स्लैब लागू करती हैं, जो छोटी कारों वाले सेग्मेंट की कीमत में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा. वहीं टू-व्हीलर्स की जहां तक बात है तो इन्होंने अगस्त में काफी हद तक बेहतर प्रदर्शन किया है, जो आने वाले त्योहारी सीजन में और मजबूत होने की उम्मीद है. 

