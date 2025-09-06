scorecardresearch
 

GST लागू होने के पहले ही Mahindra का कमाल! आज से ही 1.56 लाख तक घटा दिए Thar, Scorpio सहित सभी गाड़ियों के दाम

GST Cut on Mahindra Cars: जहां एक तरफ दूसरे वाहन निर्माताओं ने जीएसटी के नए स्लैब के लागू होने की तारीख यानी 22 सितंबर से अपने कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की है. वहीं महिंद्रा ने अपने वाहनों पर आज से ही तत्काल छूट का ऐलान किया है.

Mahindra ने आज से भी अपने सभी वाहनों की कीमत में कटौती की घोषणा की है. Photo: X/@anandmahindra
Mahindra ने आज से भी अपने सभी वाहनों की कीमत में कटौती की घोषणा की है. Photo: X/@anandmahindra

GST Benifits on Mahindra Cars: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) स्लैब स्ट्रक्चर में हुए बदलाव के रूझान आने शुरू हो गए हैं. बीते कल देर शाम टाटा मोटर्स ने अपने कारों की कीमतों में कटौती का ऐलान किया. आज प्रमुख एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा एक कदम और आगे बढ़ते हुए, GST डेडलाइन (22 सितंबर) से पहले ही कारों की कीमत में 1.56 लाख रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है.

जीएसटी में छूट के ऐलान के बाद कंपनी द्वारा कारों की कीमत में कटौती के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया है. जिसमें लिखा गया है कि, "सभी लोग 22 सितंबर कह रहे हैं... हमने कहा अभी. महिंद्रा लाइनअप पर सभी कारों पर जीएसटी बेनिफिट्स आज यानी 6 सितंबर से मिलेंगे." इस तस्वीर को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा कि, "एक्शन, केवल वादा नहीं"

किन कारों कितनी छूट?

सबसे पहले बता दें कि, महिंद्रा अपने पूरे ICE (पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहन) SUV पोर्टफोलियो पर ग्राहकों को जीएसटी 2.0 का पूरा लाभ तत्काल प्रभाव से पास-ऑन करेगी. जीएसटी में कटौती के चलते महिंद्रा के लोकप्रिय मॉडल्स जैसे थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV700 और स्कॉर्पियो-एन अब ग्राहकों को 1.01 लाख रुपये से 1.56 लाख रुपये तक की बचत के साथ उपलब्ध होंगे, जो मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा.

GST New Rate Price Cut on Mahindra Cars
XUV 3XO डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा 1.56 लाख रुपये की कटौती की गई है. Photo: X/@anandmahindra

कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, बोलेरो और बोलेरो नियो की कीमतों में अधिकतम 1.27 लाख रुपये तक की कटौती हुई है. वहीं, XUV3XO पेट्रोल पर 1.40 लाख रुपये और XUV3XO डीजल पर सबसे ज्यादा 1.56 लाख रुपये की कटौती की गई है. नई कीमतें सभी डीलरशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शी तरीके से अपडेट कर दी जाएंगी. यानी आप नजदीकी डीलरशिप पर जाकर नई कीमतों के साथ अपनी पसंदीदा कार बुक कर सकते हैं.

टाटा मोटर्स ने भी 1.55 लाख तक घटाए दाम

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में छूट के ऐलान के बाद टाटा मोटर्स ने सबसे पहले अपने व्हीकल पोर्टफोलियो की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी. टाटा मोटर्स अपने सबसे सस्ती कार टाटा टिएगो से लेकर टाटा नेक्सन और सफारी तक सभी मॉडलों पर 1.55 लाख रुपये तक की छूट का ऐलान किया है. हालांकि टाटा के कारों पर ये कटौती आगामी 22 सितंबर से लागू होगी.

GST स्लैब को लेकर सरकार का ऐलान

बता दें कि, बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) स्लैब के स्ट्रक्चर में बदलाव की घोषणा की थी. जिसमें उन्होंने कहा कि, "अब देश में 4 के बजाय केवल दो जीएसटी स्लैब (5% और 8%) ही रहेंगे. इसके अलावा लग्ज़री और सिन गुड्स को स्पेशल 40% जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा." नए जीएसटी स्लैब को लागू किए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि, "ये नया जीएसटी स्ट्रक्चर आगामी 22 सितंबर 2025 से देश भर में लागू किया जाएगा."

क्या है नया नियम?

नए नियम के अनुसार 1200 सीसी से कम पेट्रोल, 1500 सीसी से कम डीजल इंजन वाली कारें और जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम हैं. उन पर अब 28% के बजाय केवल 18% जीएसटी लागू होगा. जिससे इन कारों की कीमतों में भारी कटौती हो रही है. एक डाटा रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से जुलाई के बीच देश भर में बेची जाने वाली कुल पैसेंजर कारों में तकरीबन 61% वो कारें थीं, जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है. वहीं 4 मीटर से लंबी कारों का मार्केट शेयर केवल 39% है. ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर बड़े ग्राहक वर्ग पर पड़ेगा. साथ ही त्योहारी सीजन में कार बाजार के गुलजार होने की पूरी संभावना है.

