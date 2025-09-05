scorecardresearch
 

New GST Impact: चार मीटर से लंबी कारें... 350 सीसी से बड़ी बाइक्स पर क्या होगा जीएसटी का असर, समझें मार्केट शेयर

GST Impact on Auto Industry: जीएसटी स्लैब में बदलाव का सीधा असर देश के ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ रहा है. जहां एक तरह नए जीएसटी स्लैब से कुछ वाहन सस्ते होंगे वहीं कुछ वाहनों की कीमत भी बढ़ने की उम्मीद है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि, सरकार का यह फैसला किस तरह ऑटो इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा.

4 मीटर से लंबी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा. Photo: Freepik
4 मीटर से लंबी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा. Photo: Freepik

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में नए जीएसटी स्लैब का ऐलान किया है. अब वस्तुओं और सेवाओं पर पुराने चार जीएसटी स्लैब के बजाय केवल दो स्लैब (5% और 18%) ही लागू होंगे. वहीं सिन और लग्ज़री प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी दरें लागू की गई हैं. इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा. आगामी 22 सितंबर से कार और मोटरसाइकिल की कीमतों में बदलाव होने वाला है. कुछ मोटरसाइकिलें सस्ती होंगी, जबकि कुछ गाड़ियों की कीमत बढ़ जाएगी. यही हाल कारों के साथ भी रहेगा. 

अब सवाल यह है कि जीएसटी में यह बदलाव किन शर्तों पर लागू होगा और इसका ऑटोमोबाइल बाजार पर कितना असर पड़ेगा? 

मोटरसाइकिलों पर नई GST

फिलहाल मोटरसाइकिल पर 28% GST लगता है. लेकिनी अब 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर यह घटाकर 18% कर दिया जाएगा, जबकि 350 सीसी इंजन क्षमता से ऊपर की बाइक्स पर GST बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. 

कारों पर नई GST

पेट्रोल कारें जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है और डीज़ल कारें जिनका इंजन 1500 सीसी से कम है, और दोनों की लंबाई 4 मीटर से कम है. उन पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. बाकी सभी कारों पर GST 40% कर दिया गया है, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163555) प्रेस रिलीज़ में बताया है।

गौरतलब है कि मौजूदा समय में 4 मीटर से बड़ी कई कारों पर 22% तक का सेस (Cess) भी लगता है. जिससे 28% जीएसटी और सेस मिलाकर कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता है. ऐसे में 40% GST इन गाड़ियों के लिए 10% की टैक्स कटौती साबित होगा.

Motorcyle Market Share
350 सीसी से बड़ी बाइक्स का मार्केट शेयर केवल 1.5% है. Photo: ITG

भारत का मोटरसाइकिल बाज़ार

भारत का मोटरसाइकिल बाजार इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. अप्रैल से जुलाई के बीच बिकने वाली लगभग आधी मोटरसाइकिलें (45.1%) 110 सीसी से कम इंजन वाली थीं. इसके अलावा 29.1% बाइक्स 110–125 सीसी की थीं. वहीं, 3.6% मोटरसाइकिलें 125–150 सीसी, 11.6% 150–200 सीसी, 1.4% 200–250 सीसी और 7.7% 250–300 सीसी रेंज में थीं. इसका मतलब है कि सिर्फ 1.5% मोटरसाइकिलें 350 सीसी से ऊपर की थीं. यानी टैक्स कटौती का फायदा देश के बड़े हिस्से के ग्राहकों को मिलेगा.

Car Market Share
छोटी कारों का मार्केट शेयर तकरीबन 61% है. Photo: ITG

भारत का कार बाज़ार

भारत का कार बाजार मोटरसाइकिल बाजार जितना असंतुलित नहीं है. अप्रैल से जुलाई के बीच बिकने वाली 60% कारें 4 मीटर से छोटी थीं. वहीं, यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV आदि) अब कुल कार बाजार का 68% हिस्सा हैं, और इनमें से 54% गाड़ियां 4 मीटर से लंबी हैं.

खरीदारी पर असर

नई दरें लागू होने के ऐलान होने के बाद कुछ ग्राहक वाहन खरीदने की योजना टाल सकते हैं. इसी बीच, 12% और 28% GST स्लैब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
