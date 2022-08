Maruti ने खोज निकाली अपनी पहली कार, दिल्ली के थे खरीदार... अब इस हाल में

मारुति-800 (Maruti-800) कार भले ही अब सड़कों पर कम ही दिखाई देती हो, लेकिन एक समय था जब भारतीय कार बाजार (Indian Car Market) में इसकी धूम थी. ये छोटी हैचबैक उस समय सबसे सफल कारों में से एक थी, जब कई लोगों के लिए एक दूर का सपना था. इसे ठीक 39 साल पहले 1983 में लॉन्च (Launch) किया गया था. यह कार अब फिर सुर्खियों में है, दरअसल, इसकी पहली इकाई को रिस्टोर करके मारुति मुख्यालय (Maruti HQ) में प्रदर्शन के लिए रखा गया है.

39 साल पहले की गई थी लॉन्च

बिजनेस टुडे के मुताबिक, लोकप्रिय हैचबैक मारुति-800 की पहली इकाई को उसके मूल रूप में बहाल किया गया है और हरियाणा में मारुति सुजुकी के मुख्यालय में प्रदर्शित किया गया. मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक, बिक्री और विपणन, शशांक श्रीवास्तव (Shashank Srivastava) ने इस कार के बारे में बात करते हुए कहा कि जिस तरह 75 साल पहले भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना पहला कदम उठाया था, उसी तरह मारुति सुजुकी ने पहली मारुति-800 कार 39 साल पहले लॉन्च की थी.

75 years ago India took its first step as an independent nation. 40 years ago we did the same with the first Maruti Suzuki 800. We are proud of our little part in putting India on wheels and will keep continuing our journey. pic.twitter.com/zZcJSUE9id