FASTag Annual Pass को पहले दिन मिला तगड़ा रिस्पांस! शाम तक बुक हो गए 1.4 लाख सालाना पास

FASTag Annual Pass को आज से देश भर में शुरू किया गया है. पहले दिन इस सालाना पास को यूजर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. शाम 7 बजे तक ही तकरीबन 1.4 लाख एनुअल पास बुक कर दिए गए हैं. लोगों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने तगड़ी तैयारी कर रखी है.

Fastag Annual Pass की बुकिंग आज से ही शुरू की गई है. Photo: Nhai.gov.in
Fastag Annual Pass की बुकिंग आज से ही शुरू की गई है. Photo: Nhai.gov.in

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने आज 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर FASTag Annual Pass को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है. ये सालाना पास देश भर के चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और नेशनल एक्सप्रेसवे (NE) पर लगभग 1,150 टोल प्लाजाओं पर लागू होगा. 'फास्टैग सालाना पास' की ऑफिशियल बुकिंग भी आज से ही शुरू कर दी गई है. इसे यूजर्स घर बैठे ऑनलाइन ही बुक/एक्टिवेट कर सकते हैं. इस सालाना पास को पहले दिन यूजर्स से जबरदस्त प्रतिक्रया मिली है.

शाम तक बुक हुए 1.4 लाख पास

सालान पास को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. आज से इसकी बुकिंग शुरू की गई और पहले दिन शाम 7 बजे तक, लगभग 1.4 लाख उपयोगकर्ताओं ने वार्षिक पास खरीदा और एक्टिवेट किया है. इसके अलावा पहले दिन टोल प्लाजाओं पर लगभग 1.39 लाख ट्रांज़ैक्शन (लेनदेन) दर्ज किया गया. बताया जा रहा है कि, लगभग 20,000 - 25,000 यूजर्स हर समय राजमार्गयात्रा ऐप का उपयोग कर रहे हैं और सालाना पास यूजर्स को टोल शुल्क की शून्य कटौती के लिए एसएमएस प्राप्त हो रहे हैं.

सालाना पास के साथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर NHAI के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा पास उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए, 100 से अधिक अधिकारियों को जोड़कर 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है.

कैसे एक्टिवेट होगा FASTag Annual Pass?

सबसे पहले बता दें कि, फास्टैग एनुअल पास के लिए आपको 3,000 रुपये खर्च करने होंगे जो 1 साल या 200 ट्रिप्स (जो भी पहले आए) तक के लिए वैलिड होगा. इसके NHAI के आधिकारिक वेबसाइट और राजमार्गयात्रा (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप के जरिए खरीदा या एक्टिवेट किया जा सकता है. ये पास केवल प्राइवेट वाहन जैसे कार, जीप या वैन पर ही लागू होगा. कमर्शियल वाहनों पर इस पास का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. 

एक्टिवेट करने की प्रक्रिया

  • राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप पर जाएं और 'Annual Toll Pass' का टैब पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद बुकिंग के लिए एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें.
  • आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 'Get Started' पर क्लिक करें.
  • अगले टैब पर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. 
  • इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, इसी नंबर पर एक OTP आएगा. 
  • वन टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज करने के बाद आप पेमेंट गेट-वे के माध्यम से आगे बढ़ेंगे.
  • पेमेंट मोड चुनने के बाद 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा. 
  • पेमेंट करने के 2 घंटे के भीतर ही फास्टैग एनुअल पास आपके वाहन के लिए एक्टिव हो जाएगा.

जरूर ध्यान रखें ये बातें

फास्टैग एनुअल पास को एक्टिवेट करने से पहले इस बात की तस्दीक कर लें कि, फास्टैग आपके वाहन के चेसिस नंबर रजिस्टर्ड न हो. इस पास के लिए फास्टैग का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से रजिर्स्ड होना जरूरी है. इसके अलावा पेमेंट करने से पहले ऐप पर दिखाए जा रहे वाहन के डिटेल की भी जांच जरूर करें. पास खरीदने के लिए किसी भी NHAI और राजमार्ग ऐप के अलावा किसी भी अन्य वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल न करें, ये फ्रॉड हो सकता है. 

