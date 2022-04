कोलकाता से दिल्ली पैदल पहुंचीं ये महिला, Anand Mahindra ने शेयर की तस्वीरें

आनंद महिंद्रा का ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) अकाउंट प्रेरित करने वाली सैकड़ों कहानियों से भरा पड़ा है. इस बार उन्होंने गीता बालाकृष्णन की एक स्टोरी री-ट्वीट की है, जिन्होंने कोलकाता से दिल्ली की 1700 किमी की दूरी पैदल तय की है.

आर्किटेक्ट्स के लिए पैदल चली गीता

गीता बालाकृष्णन ने कोलकाता से दिल्ली की 1700 किमी की दूरी पैदल तय की है. उनके ट्वीट से पता चलता है कि समाज में आर्किटेक्चर और डिजाइन से जुड़ा काम करने वाले लोगों के योगदान को दुनिया की नजर में लाने के लिए उन्होंने ये पैदल मार्च किया है. उनके इस काम में महिंद्रा समूह ने भी सहयोग किया, जिसके लिए उन्होंने महिंद्रा का शुक्रिया भी अदा किया है.

To bring focus to Architecture & Design Fraternity & their role in society, I set out on a 1700km walk from #Kolkata to #Delhi. A huge shoutout to @MFCWL for extending support through the Mahindra Scorpio which has become an inseparable part of the #walkforarcause Campaign! pic.twitter.com/Vsw84BGMyu