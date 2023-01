फ्यूचर में उड़ने वाली बाइक पर दिखेंगे पुलिसवाले? देखें वीडियो शेयर कर क्या बोले Anand Mahindra

अब उड़ने वाली बाइक कॉन्सेप्ट के आवरण से निकल कर रियल्टी बन चुकी है. हाल ही में जापान के एक स्टार्टअप AERWINS Technologies ने हवा में उड़ने वाली बाइक (Flying Bike) को पेश किया है. दुनिया के पहले फ्लांइग होवरबाइक (XTURISMO) को स्टार्टअप ने डेट्रायट ऑटो शो के दौरान पेश किया था, और इस बाइक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस फ्लाइंग बाइक का वीडियो साझा करते हुए संदेह व्यक्त किया है.

आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, आए दिन वो रोचक वीडियो और विचारों को पोस्ट करते रहते हैं. ट्वीटर पर इस बाइक के वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि, "एक जापानी स्टार्टअप से उड़ने वाली बाइक, यूएस में लगभग $800K की लागत आएगी. मुझे संदेह है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से दुनिया भर के पुलिस बलों द्वारा किया जाएगा; फिल्मों में कुछ दिलचस्प नए चेज़ सीक्वेंस के लिए बेहतर होगी" बता दें कि, ये वीडियो सितंबर 2022 में रॉयटर्स द्वारा पोस्ट किया गया था.



A flying bike from a Japanese startup. Will cost around $800K in the U.S. I suspect it will be used mainly by police forces around the world; leading to some interesting new chase sequences in movies… pic.twitter.com/1yUxZJPyH9