Hero ने चुपके से लॉन्च किया Passion Plus का नया अवतार, अपडेटेड इंजन के साथ मिलेंगे धांसू फीचर्स

New Hero Passion Plus: देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को नए RDE नॉर्म्स के तहत अपडेट करते हुए नए Passion Plus को लॉन्च किया है. इस बाइक में कंपनी ने नया अपडेटेड OBD-2B इंजन दिया है. इसके अलावा बाइक में कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं जो इसे पिछले मॉडल के मुकाबले बेहतर बनाते हैं. नए Passion Plus की शुरुआती कीमत 81,651 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) तय की गई है. वहीं जयपुर में इसकी शुरुआती कीमत 82,016 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

हाल ही में इस अपडेटेड बाइक को टेस्टिंग के दौरान जयपुर स्थित कंपनी के फैक्ट्री के पास स्पॉट किया गया था. अब ख़बर आ रही है कि कंपनी ने इस बाइक को साइलेंटली लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमतों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है. पिछला मॉडल केवल एक वेरिएंट में (i3S ड्रम सेल्फ स्टार्ट अलॉय) आता था, जिसकी कीमत 79,901 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) से शुरू होती है.

नए कलर में मिलेगी बाइक:

ये बाइक कुल चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध थी. जिसमें ब्लैक हैवी ग्रे, ब्लैक ग्रे स्ट्रिप, स्पोर्ट रेड और ब्लैक नेक्सस ब्लू कलर का विकल्प शामिल है. हालांकि कंपनी ने नए अपडेटेड OBD-2B वेरिएंट में ब्लैक ग्रे स्ट्रिप और स्पोर्ट रेड कलर स्कीम को रिप्लेस करते हुए दो नए रंगों में पेश किया है. जिसे ब्लुईश टील और स्पोर्ट रेड ब्लैक शामिल है.

इस मोटरसाइकिल में 18 इंच का अलॉय व्हील दिया जा रहा है. इसके अलावा फ्रंट में ट्वीन शॉक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है. कंपनी ने इस बाइक के लुक और डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. इसमें पहले जैसे ही विजुअल ग्रॉफिक्स दिए जा रहे हैं. अपने सेग्मेंट में ये बाइक काफी मशहूर है और डेली कम्यूटर के तौर पर खूब इस्तेमाल की जाती है.

बाइक की साइज:

2025 हीरो पैशन प्लस की लंबाई 1982 मिमी, चौड़ाई 770 मिमी और ऊंचाई 1087 मिमी है. इसमें 1,235 मिमी का व्हीलबेस मिलता है जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 168 मिमी है. डबल क्रैडल फ्रेम पर बेस्ड इस मोटरसाइकिल का कुल वजन 115 किलोग्राम है. इसमें 11 लीटर की क्षमता वाला फ्यूल टैंक दिया गया है जबकि छोटे कद के राइडर्स को ध्यान में रखते हुए इसकी सैडल की ऊंचाई भी 790 मिमी रखी गई है.

लंबाई 1,982 मिमी चौड़ाई 770 मिमी उंचाई 1,087 मिमी व्हीलबेस 1,235 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 168 मिमी वजन 115 किलोग्राम फ्यूल टैंक 11 लीटर



पावर और परफॉर्मेंस:



पैशन प्लस में फ्यूल-इंजेक्शन तकनीक के साथ 97.2 सीसी सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. अपडेटेड OBD-2B कंप्लायंट इंजन के साथ पावर आउटपुट और टॉर्क परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होने की उम्मीद है. इसका इंजन 7.91 बीएचपी की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जेनेरट करता है. इस इंजन को 4-स्पीड गियरबॉक्स और वेट मल्टी-प्लेट क्लच के साथ जोड़ा गया है.

मिलते हैं ये फीचर्स:

जहां तक फीचर्स की बात है तो एक कम्यूटर बाइक के तौर पर इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS), टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और यूटिलिटी बॉक्स दिया गया. इसके अलावा साइड स्टैंड इंडिकेटर, डिजिटल एनालॉग मीटर, सिंगल पीस प्लस सीट, सिल्वर रिम टेप्स, एग्जॉस्ट (साइलेंसर) पर क्रोम फीनिश दिया गया है. चूंकि यह मोटरसाइकिल एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट की है, इसलिए इसमें केवल बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं.