जगद्गुरु रामभद्राचार्य की WIFE वाली फुलफॉर्म में कितनी सच्चाई? जानें- वाइफ शब्द पत्नी के तौर पर कैसे प्रयोग होने लगा

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने सोशल मीडिया पर WIFE शब्द का एक नया अर्थ समझाया, जिसमें उन्होंने इसे आनंद का साधन बताया. उनका यह बयान वायरल होने के बाद चर्चा में बना हुआ है.

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य (फाइल फोटो)
सोशल मीडिया पर इन दिनों जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वे 'WIFE' शब्द का एक अलग ही अर्थ समझाते नजर आते हैं. उनका कहना है कि अंग्रेजी के इस शब्द में छिपे अक्षरों का अपना-अपना भाव है. 

वीडियो में जगद्गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं—

“WIFE मतलब…
W = Wonderful
I = Instrument
F = For 
E = Enjoy

ट्रोल हो रहे हैं जगद्गगुरु रामभद्राचार्य
यानी हिंदी में कहें तो पत्नी ‘आनंद का साधन’ है. वह Wife शब्द के अर्थ को इन्जॉयमेंट के टूल के तौर बताते हैं.  उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया है. कई लोग इसे व्यंग्य के तौर पर ले रहे हैं. 

उधर, सोमवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य संभल में थे. इस दौरान उन्होंने अपने बयान पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर कहा- 'मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा. ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है, लिखित में है. हमारे देश में डाइवोर्स नहीं था, ये थोपा गया.' 

कहां से आया वाइफ शब्द?
खैर, ये तो आचार्य रामभद्राचार्य की बात हुई, लेकिन इस बात पर गौर करते हैं कि वाकई 'वाइफ' शब्द आया कहां से. दिलचस्प बात यह है कि ‘wife’ शब्द का इतिहास इससे कहीं अधिक पुराना और जटिल है. अंग्रेजी में 'wife' का शुरुआती अर्थ केवल 'स्त्री या महिला' हुआ करता था. बाद में यह अर्थ बदलते-बदलते 'विवाहित स्त्री' तक बदल गया और इसकी अपनी एक शब्द यात्रा रही है. 

भाषाविद ये भी मानते हैं कि ‘wife’ शब्द से 'woman' शब्द भी विकसित हुआ, जिसका मूल रूप 'wifman' था, यानी 'स्त्री-मानव.' समय के साथ उच्चारण और प्रयोग बदलते गए और वर्तमान रूप सामने आया. ये The Britannica Dictionary में भी दर्ज है. 

वाइफ शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई है. प्रोटो जर्मेनिक भाषा के wībam शब्द से वाइफ शब्द को बनाया गया. इसे जर्मन में Weib भी कहा जाता है. जिसका मतलब होता है महिला. Weib का मतलब भी महिला या फीमेल होता है. अंग्रेजी में वाइफ शब्द का इस्तेमाल शादीशुदा महिलाओं के लिए किया जाने लगा और यह अंग्रेजी डिक्शनरी का हिस्सा भी बन गया.

WIFE का अर्थ होता है The woman that somebody is married to यानी वह महिला जिसने किसी से शादी की है या जिसकी शादी हो चुकी है. जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है या जो अपने पति से दूर रहती हैं उन्हें भी एक्स वाइफ कहा जाता है.

शादीशुदा महिलाओं को कबसे कहा जाने लगा वाइफ
1100-1400 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में समाज बदल रहा था. चर्च का ज़ोर बढ़ा, शादी को पवित्र संस्कार माना जाने लगा. तब कुंवारी लड़की को अलग नाम चाहिए था. कुछ फ़्रेंच भाषा का भी असर आया, 'maiden', 'damsel', 'girl' जैसे शब्द चलन में आए. धीरे-धीरे 'wīf' का इस्तेमाल सिर्फ़ शादीशुदा औरतों के लिए होने लगा और 1500 ईस्वी तक 'wife' का शब्द का नया जन्म हो चुका था. अब इसका मतलब था सिर्फ एक हो गया जिसका अर्थ था, 'किसी मर्द की कानूनी और सामाजिक पत्नी'

इस तरह Wife शब्द का वैसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आचार्य रामभद्राचार्य बता रहे हैं. दूसरी बात ये है कि किसी भी शब्द की पवित्रता आपकी भावना से ही जुड़ी है. तो इंग्लिश भाषा का वाइफ और हिंदी का शब्द पत्नी दोनों ही अपनी पारंपरिक पवित्रता और खूबसूरती लिए हुए शब्द हैं.

---- समाप्त ----
