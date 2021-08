PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी, लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

PM Kisan Samman Nidhi Scheme Updates: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त आने वाली है. केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान (PM Kisan) योजना की 9वीं किस्त सोमवार यानी 9 अगस्त को जारी कर दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की. केंद्र सरकार की तरफ से MyGovIndia के ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है.

Hon'ble PM Shri @narendramodi releases the 9th instalment of ₹19,000 Crore in bank accounts of 9.5 Crore farmer families under PM Kisan Samman Nidhi Yojana. #PMKisan