क्या दिवाली पर मिल सकती है PM Kisan की 21वीं किस्त? जल्द निपटा लें ये जरूरी काम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या PM किसान किस्त, किसानों की प्रमुख योजनाओं में से एक है. इसमें किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो सीधा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.

कब आ सकती है योजना की 21वीं किस्त?

बताया जा रहा है कि इस योजना की 21वीं किस्त अक्तूबर 2025 में आ सकती है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह दिवाली के समय आ सकती है. हालांकि इस योजना के विषय में सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है. अगर कोई किसान योजना से जुड़ा है और e-KYC नहीं करता है तो उसे इस योजना की 21वीं किस्त का फायदा नहीं मिल सकेगा, योजना के लाभ के लिए e-KYC करना जरूरी है. इसके अलावा आपको आवेदन के समय दस्तावेजों में गलती नहीं रखनी है.

Advertisement

ऐसे कर सकेंगे e-KYC

आप घर बैठे केवल ओटीपी के माध्यम से भी e-KYC कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे.

स्टेप 1

सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2

e-KYC के विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 3

आधार नंबर डालें, कैप्चा कोड डालें और सर्च करें.

स्टेप 4

आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालकर Get OTP पर क्लिक करें, और OTP दर्ज करें.

स्टेप 5

जब e-KYC का प्रोसेस सफल हो जाएगा तो इसकी जानकारी आपको SMS या ई-मेल पर मिल जाएगी.

PM-Kisan की अगली किस्त पाना अब आसान, कुछ ही मिनटों में घर बैठे करें e-KYC! किस्त प्राप्त करने हेतु अब किसान बहन - भाई घर बैठे कुछ ही मिनटों में आधार आधारित OTP से e-KYC पूरी कर सकते हैं और सफल e-KYC की सूचना SMS/ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। #Agriculture #PMKisan pic.twitter.com/e4AhHvpMUg — PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) September 9, 2025

अन्य जरूरी चीजें रखें तैयार

आपको इस योजना के लाभ के लिए अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा, इसके साथ अपने पास मौजूद दस्तावेजों (पता प्रमाण, बैंक पासबुक, आधार कार्ड) को तैयार रखें. जब भी आप आवेदन करें या e-KYC करें दस्तावेजों की सत्यता का ध्यान जरूर रखें.

---- समाप्त ----