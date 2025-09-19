scorecardresearch
 

क्या दिवाली पर मिल सकती है PM Kisan की 21वीं किस्त? जल्द निपटा लें ये जरूरी काम

बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त दिवाली के समय में आ सकती है, ऐसे में किसानों के लिए ये खुशखबरी त्यौहार के साथ और भी खास बन सकती है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंच सके तो जानिए आपको कौन से जरूरी काम निपटाने होंगे?

बिना e-KYC के PM किसान योजाना का लाभ रुक सकता है (Photo: AI-Generated)
बिना e-KYC के PM किसान योजाना का लाभ रुक सकता है (Photo: AI-Generated)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या PM किसान किस्त, किसानों की प्रमुख योजनाओं में से एक है. इसमें किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो सीधा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.

कब आ सकती है योजना की 21वीं किस्त?

बताया जा रहा है कि इस योजना की 21वीं किस्त अक्तूबर 2025 में आ सकती है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह दिवाली के समय आ सकती है. हालांकि इस योजना के विषय में सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है. अगर कोई किसान योजना से जुड़ा है और e-KYC नहीं करता है तो उसे इस योजना की 21वीं किस्त का फायदा नहीं मिल सकेगा, योजना के लाभ के लिए e-KYC करना जरूरी है. इसके अलावा आपको आवेदन के समय दस्तावेजों में गलती नहीं रखनी है.

ऐसे कर सकेंगे e-KYC

आप घर बैठे केवल ओटीपी के माध्यम से भी e-KYC कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे.

स्टेप 1

सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

PM Kisan Samman Nidhi

स्टेप 2

e-KYC के विकल्प पर क्लिक करें.

स्टेप 3

आधार नंबर डालें, कैप्चा कोड डालें और सर्च करें.

स्टेप 4

आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालकर Get OTP पर क्लिक करें, और OTP दर्ज करें.

स्टेप 5

जब e-KYC का प्रोसेस सफल हो जाएगा तो इसकी जानकारी आपको SMS या ई-मेल पर मिल जाएगी.

अन्य जरूरी चीजें रखें तैयार

आपको इस योजना के लाभ के लिए अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा, इसके साथ अपने पास मौजूद दस्तावेजों (पता प्रमाण, बैंक पासबुक, आधार कार्ड) को तैयार रखें. जब भी आप आवेदन करें या e-KYC करें दस्तावेजों की सत्यता का ध्यान जरूर रखें.

---- समाप्त ----
