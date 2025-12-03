scorecardresearch
 
मात्र 59 रुपये में खरीदें मूली के हाई क्वालिटी बीज, घर बैठे यहां से करें ऑर्डर

मूली को घर पर उगाना एक अच्छा आइडिया साबित हो सकता है. यह स्वाद के साथ-साथ हेल्थ के लिए भी बेहतरीन माना जाता है. आप इसे उगाने के लिए मूली के उच्च क्वालिटी के बीज ऑनलाइन एनएससी स्टोर से मंगा सकते हैं.

एनएससी मूली के उच्च क्वालिटी बीज बेच रहा है. (Photo: Pixabay)
मूली का इस्तेमाल घरों में अक्सर सलाद और कई व्यंजनों के लिए किया जाता है. यह न केवल स्वाद को बढ़ाने में मदद करती है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. अगर आप ताजी और पौष्टिक मूली पाना चाहते हैं, तो इसे घर पर उगाना आपके लिए शानदार विकल्प बन सकता है.

घर पर मूली की अच्छी उपज के लिए आप उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन कर सकते हैं. अच्छी क्वालिटी के बीज से उगाई गई मूली न केवल स्वादिष्ट मानी जाती है बल्कि पोषण से भरपूर भी हो सकती है. आप एनएससी स्टोर से मूली के बेहतरीन बीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे बीज मंगा सकते हैं.

एनएससी ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मूली के बीजों की जानकारी दी है. एनएससी ने बताया है कि ‘काशी मूली-40’ किस्म के बेहतरीन बीजों के साथ आप अपने बगीचे में शुद्ध, ताजा और स्वादिष्ट मूली के बीज उगा सकते हैं. आप एनएससी स्टोर से 100 ग्राम बीज पैक केवल 59 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

ध्यान दें ये चीजें
माय स्टोर पर इस किस्म का नाम NSC CROP RADISH KASHI MOOLI-40 है. माय स्टोर के मुताबिक, यह बीज नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि आप इसके बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही रिटर्न कर सकते हैं.
अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

