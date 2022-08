Madhukranti Portal: मधुक्रांति पोर्टल से किसानों की ऐसे बढ़ जाएगी आय, ये है तरीका

Madhukranti Portal: देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती-किसानी पर रही निर्भर है. अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के लिए किसानों के आय में इजाफा लाना सबसे अहम हो जाता है. इसी कड़ी में हाल के सालों में खेती-किसानी को लेकर तरह-तरह की योजनाएं भी लॉन्च की गई है.

शहद उत्पादन में बढ़िया मुनाफा

किसानों की आय बढ़ पाए, इसके लिए उन्हें अन्य ग्रामीण व्यवसायों को भी अपनाने के लिए प्रोत्साहित जा रहा है. शहद उत्पादन भी इन्हीं व्यवसायों में से एक है. इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है. इसी कड़ी में एनबीबी की तरफ से मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की गई थी.

मधुक्रांति पोर्टल का लाभ

इस पोर्टल के माध्यम से हनी फार्मिंग करने वाले किसान अपने शहद को आसानी अच्छे दाम पर बेच पाएंगे, उन्हें मार्केट खोजने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पडे़गी. इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी. इसके अलावा मधुमक्खी पालन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी को इस पोर्टल के माध्यम से हासिल किया जा सकता है.

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare has developed an online Portal i.e. "Madhukranti Portal" to maintain traceability records of honey & other beehive products.#waxproducts #Honeyproduction #honeybee #atmanirbharBharat #Honeyexport #workshoponhoney2022 #pollinator #Honey pic.twitter.com/zifH6E2p8N