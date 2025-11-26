घर पर उगाने हैं शलजम तो यहां से मंगाएं बेहतरीन किस्म के सस्ते बीज, मिलेगी ऑर्गेनिक सब्जी

अगर आप घर पर शलजम उगाने का विचार कर रहे हैं तो यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. आप शलजम उगाने के लिए बेस्ट किस्म का चयन कर सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) शलजम के बेहतरीन गुणवत्ता वाला बीज पैक को सस्ते दामों में बेच रहा है. आप इन बीजों को ऑनलाइन एनएससी स्टोर से मंगा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने शलजम की इस किस्म के बीजों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. इसमें बताया गया है कि एनएससी के प्रीमियम गुणवत्ता वाले शलजम "PTWG" किस्म के बीजों की मदद से आप ताजा, घर में उगाई गई शलजम का अनुभव कर सकते हैं. आप एनएससी ऑनलाइन स्टोर से बेहतरीन गुणवत्ता वाला बीज पैक को ऑर्डर कर सकते हैं. यह बीज पैक केवल ₹51/- में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा.

Discover the goodness of fresh, home-grown turnips with premium quality NSC seeds of Trunip "PTWG" variety.



Order best quality seed pack fron NSC online store@ https://t.co/mxPwddzsnK in just Rs.51/- only.@AgriGoI @ChouhanShivraj @mpbhagirathbjp @mkaurdwivedi @ONDC_Official pic.twitter.com/zAOWWj8R4j — National Seeds Corporation Limited (@NSCLIMITED) November 20, 2025

मिलेगी भरपूर फसल

माय स्टोर के मुताबिक, ये बेस्ट वैरायटी से बने बीज भरपूर फसल देने में मदद करते हैं, ताकि आप पूरे सीजन इस पौष्टिक सब्जी की हेल्दी सप्लाई पा सकें. इन मजबूत पौधों की खेती करना बेहद आसान है, जो इन्हें नए और अनुभवी दोनों प्रकार के बागवानों के लिए आदर्श विकल्प बनाता है..

माय स्टोर पर शलजम की इस किस्म का नाम NSC TURNIP / PTWG /100gm TL Seeds है. माय स्टोर के मुताबिक, यह बीज पैक नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. आप इसे ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही इसे वापस कर सकते हैं.

