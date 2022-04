Beekeeping: 90 फीसदी तक सब्सिडी देती है सरकार, चंद महीने में मधुमक्खी पालन से ऐसे बन जाएं लखपति

कृषि और कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मधुमक्खी पालन का विकास (Development of Beekeeping for Improving Crop Productivity नाम से एक योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मकसद मधुमक्खी पालन के क्षेत्र को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरूकता फैलाना है.

X

Bee Keeping