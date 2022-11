Government Scheme: इस राज्य के किसानों को मिलते हैं 10 हजार रुपये सालाना, जानें कैसे करें आवेदन

MP Government Scheme: मध्य प्रदेश में किसानों को 10 हजार रुपये सालाना आर्थिक मदद दी जाती है. ये राशि किसानों को पीएम किसान योजना के 6 हजार रुपये में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 हजार रुपये मिलाकर दी जाती है. अगर आप पीएम किसान योजना के पात्र हैं तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये 4 हजार रुपये की राशि दो किस्तों में खाते में भेज दी जाएगी.

Financial help to farmers