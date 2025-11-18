घटेगी लागत, बढ़ेगी आय! एक ही खेत में फूल-सब्जी और दालें उगाएं किसान, जानें फायदे

एक ही खेत में सब्जी, दाल और फूलों को लगाना फायदेमंद माना जाता है. इससे न केवल आय के स्रोत बढ़ सकते हैं बल्कि यह खेती के लिए भी लाभदायक माना जाता है. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसकी जानकारी शेयर की है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

एग्रीक्लचर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक्स पर जानकारी दी कि एक ही खेत में सब्जियों, दालों और फूलों की इंटरक्रॉपिंग करना आपको फायदा पहुंचा सकता है. इससे मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है और आय के कई स्रोत होते हैं.

क्या हैं इंटरक्रॉपिंग के फायदे?

इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसलों को एक साथ लगाने की प्रक्रिया है. एग्रीकल्चर इंडिया ने इसके कई फायदे बताए हैं.

इस प्रोसेस से किसानों को खाद्य सुरक्षा मिलती है.

खेत का पूरा उपयोग करने में मदद मिलती है जिससे उत्पादन में सुधार हो सकता है.

कई फसलों के संयोजन से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है.

फसलों को एक साथ उगाकर आय को बढ़ाया जा सकता है और लागत घट सकती है.

एग्रीकल्चर इंडिया ने बताया है कि इंटरक्रॉपिंग की मदद से आप एक खेत से डबल मुनाफा पा सकते हैं, यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती है.

