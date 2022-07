Crops For August: अगस्त के महीने में किसान खेत में उगाएं ये सब्जियां, मिलेगा बढ़िया मुनाफा

Crops to be cultivated in August: जुलाई के महीने में एक तरफ जहां टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च और हरे धनिया की जहां बढ़िया पैदावार होती है. तो वहीं, किसान अगस्त के महीने में भी अपने खेतों में कई प्रकार की सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. दरअसल, मॉनसून के सीजन में भरपूर बारिश होती है, ऐसे में कई फसलों के लिए अधिक बारिश फायदेमंद होती है तो कुछ फसलों के लिए ज्यादा पानी नुकसानदायक है. अगर किसान सही वक्त पर सही फसल लगाए तो बढ़िया आमदनी हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं अगस्त महीने में किन फसलों की खेती से किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं.

गाजर

किसान अगस्त के शुरुआती दिनों में गाजर की खेती कर सकते हैं. गाजर कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. डॉक्टर्स कई तरह की बीमारियों में गाजर का सेवन करने की सलाह देते हैं. इसलिए बाजार में इसकी मांग अक्सर बनी रहती है.

शलजम

इस फसल को सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है. फसल की बुवाई करते समय ध्यान रखें कि खेतों में जल-निकासी की व्यवस्था काफी अच्छी हो.

फूलगोभी

इसकी खेती पूरे साल की जाती है. यह भारत की प्रमुख सब्जी है. इसको सब्जी, सूप और आचार के रूप में प्रयोग करते हैं. इसके लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है.

पालक

पालक की खेती का हरी सब्जियों में विशेष स्थान है. देश के लगभग सभी भागों में रबी, खरीफ और जायद, तीनों सीजन में इसकी खेती की जाती है. बरसात के मौसम में पालक का अच्छा उत्पादन होता है.

धनिया

यह एक बहुउपयोगी मसाला है, जिसको किसान मसालों के रूप में बेच सकते है. इसकी खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. साथ ही धनिये की हरी पत्तियों का सभी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है. इसे आप अन्य फसल के साथ भी उगा सकते हैं.

चौलाई

इसकी खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए यह फसल अधिक गर्मियों और बरसात के मौसम में उगाई जाती है. इस फसल को कई तरह की भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है.