pmkisan.gov.in: खाते में नहीं पहुंचे पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपये? यहां करें संपर्क

देश के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 19 नवंबर को किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है. पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से DBT प्रणाली के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपये वितरित किए हैं.

सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, 9 करोड़ से ज़्यादा पीएम-किसान लाभार्थियों को केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ मिला है.

लाभार्थी लिस्ट में शामिल होने के बाद भी अगर किसी किसान के खाते में 21वीं किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं तो pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर भी संपर्क किया जा सकता है. यहां भी आपको सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी और समस्या का समाधान मिल जाएगा.

अगर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के पैसे आपके खाते में नहीं आए हैं, तो सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. वहां पर ‘Farmers Corner’ सेक्शन में ‘Beneficiary Status’ विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपनी स्थिति देख सकते हैं.

यदि रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम नहीं है, तो ‘Know Your Registration Number’ विकल्प पर क्लिक करके आधार या मोबाइल नंबर की मदद से इसे जान सकते हैं. फिर कैप्चा कोड और OTP डालें और किस्त की स्थिति चेक करें. इससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर पैसे क्यों नहीं आए.

पीएम किसान योजना के पैसे खाते में नहीं आने की वजह क्या हो सकती है?

संभव है कि आपका eKYC अधूरा हो या बैंक अकाउंट से जुड़ी कोई गलती हो. बैंक अकाउंट e-KYC और आधार से लिंक करने पर अगली किस्त आपके खाते में आ जाएगी.

पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करते वक्त बैंक खाता, आधार नंबर की जानकारी सही नहीं भरने की वजह भी आपके पैसे अटक सकते हैं. आपके द्वारा भरी गई जानकारियां सही हैं या नहीं, ये जानने के लिए pmkisan.gov.in पर जरूर विजिट करें.

बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त के तहत देशभर के करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 2-2 हजार रुपये भेजे गए हैं. जिसके साथ ही लाभार्थी किसानों के लिंक मोबाइल पर नंबर पर मैसेज भी आया है.

