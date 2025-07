सरकार का बड़ा एक्शन! अपात्र किसानों से वसूले 416 करोड़ रुपये, देख लीजिए पीएम किसान योजना का आंकड़ा

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: सरकार ने अपात्र किसानों को हस्तांतरित की गई राशि की वसूली करने का आदेश दिया है. देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है.

govt recovered An amount of Rs. 416 Cr. from the ineligible beneficiaries