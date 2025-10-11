scorecardresearch
 

PM Kisan Samman Nidhi: इन किसानों को नहीं मिलेगा PM किसान योजना का लाभ, जल्द चेक करें अपना स्टेटस

pmkisan.gov.in: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21नीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है. अगर आप उन किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना से सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि
पीएम किसान सम्मान निधि

सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है. किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं. फिलहाल, इस योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब किसानों को अगली किस्त का इंतजार है.

हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 21वीं किस्त की शुरुआत हो गई है. अब तक 4 राज्यों के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है. जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है. लेकिन अन्य राज्यों को अभी 21वीं का इंतजार है. ऐसे में किसान इस बात का ख्याल रखें कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइन्स को फॉलो किया हो. नहीं तो वो अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं.

पीएम किसान से जुड़े हुए किसान अगर ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं. नियमों के तहत किस्त पाने के लिए ये अनिवार्य है. इसके लिए आप पीएम किसान योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से इस प्रकिया को पूरा कर सकते हैं.

अगर आप उन किसानों में शामिल हैं, जिनके भूलेखों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तो आप भी आगामी पीएम किसान योजना की किस्तों से वंचित रह सकते हैं. जिला कृषि कार्यालय जाकर आप अपने भूलेखों का सत्यापन पूरा कर सकते हैं.

अगर आपने फॉर्म में कोई गलती की है तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं. अगर आपकी बैंक खाता संख्या गलत है, तो आपकी किस्त अटक सकती है. 

इसके अलावा बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक न होने पर भी किस्त अटक सकती है. अगर आपने इनमें से कोई गलती की है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं. आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर बेनेफिशियरी लिस्ट में अपना नाम एवं स्टेटस देख सकते हैं.

यहां करें संपर्क

पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा.

