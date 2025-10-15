scorecardresearch
 

PM Kisan Samman Nidhi: दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएंगे ₹2000? यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

pmkisan.gov.in: सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डीबीटी माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है. किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये भेजे जाते हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 21वीं किस्त का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार किसानों के खाते में ₹2000 की राशि दिवाली से पहले ट्रांसफर की जा सकती है.

अब तक 4 राज्यों के किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की जा चुकी है. जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है. लेकिन अन्य राज्यों को अभी 21वीं का इंतजार है. पिछले सालों की तुलना में इस बार किस्त की तारीख में देरी हुई है. इस बार दिवाली 21 अक्टूबर को है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 20 अक्टूबर तक किसानों के खाते में ₹2000 की राशि ट्रांसफर कर सकती है. ऐसे में किसान इस बात का ख्याल रखें कि उन्होंने सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइन्स को फॉलो किया हो. नहीं तो वो अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं.

  • e-KYC और भूमि सत्यापन: किसानों को अपनी e-KYC और भूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा अगली किस्त अटक सकती है.
  • बैंक खाता विवरण: बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और IFSC कोड सही होना चाहिए.
  • गलत जानकारी से बचें: आवेदन के दौरान दी गई जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए.

आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर बेनेफिशियरी लिस्ट में अपना नाम एवं स्टेटस देख सकते हैं. पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. यहां भी आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा.

---- समाप्त ----
